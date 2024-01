Braunschweig. Der Mittelfeldspieler war zuletzt an den FC Schalke 04 ausgeliehen. Nun parkt ihn Mainz 05 beim Braunschweiger Fußball-Zweitligisten.

Mit kleinen Andeutungen auf ihren Social-Media-Kanälen hat Eintracht Braunschweig ihren ersten Zugang des Wintertransferfensters angekündigt. Es ist, wie erwartet, Niklas Tauer. Der Mittelfeldspieler war in der Hinrunde an den Ligakonkurrenten FC Schalke 04 ausgeliehen. Sein Stammverein ist Erstligist Mainz 05. Von einer möglichen Einigung hatte zwischen Weihnachten und Neujahr zuerst die „Bild“ berichtet.

Eintracht Braunschweig verstärkt Mittelfeld nach Endo-Abgang

Nach dem Abgang von Keita Endo füllt Eintracht Braunschweig die Lücke im immer noch großen Kader wieder mit einem Mittelfeld-Allrounder auf. Tauer, übrigens der Cousin von Eintracht-Aufstiegsheld Jan Tauer, ist 1,83 Meter groß, 22 Jahre alt und ehemaliger U20-Nationalspieler.

19 Bundesliga-Spiele stehen für ihn bislang zu Buche. Er kann im defensiven Mittelfeld, als Innenverteidiger und auf der rechten Abwehrseite agieren. In Gelsenkirchen kam er jedoch nur zu zwei Einsätzen in dieser Saison. Einer davon war bei der 0:1-Niederlage der Schalker bei Eintracht Braunschweig im August. Dabei zog er sich eine Kieferverletzung zu.

Niklas Tauer nicht mit im Trainingslager des FC Schalke 04

Dass das Kapitel auf Schalke enden würde, hatte sich angedeutet. Ins Trainingslager der Knappen reiste der Defensivspezialist nicht mit. Beim Auftakt der Eintracht war er allerdings auch nicht zugegen. Angesprochen auf den möglichen Neuzugang sagte Braunschweigs Trainer Daniel Scherning am Dienstag: „Ich kenne den Jungen, klar. Warten wir mal ab, was die nächsten Tage passiert. Keitas Abgang war das eine, da ist es sicherlich möglich, dass wir in diesem Mannschaftsteil noch etwas tun.“

Tauer erhält einen Vertrag bis zum 30. Juni 2024. Die Leihe kann sich per Option um ein weiteres Jahr verlängern. Er wird mit der Rückennummer 8 auflaufen. Sportdirektor Benjamin Kessel sagt über den Neuzugang: „Niklas hatte zuletzt keine einfache Zeit auf Schalke, wir sind von seinen Qualitäten jedoch absolut überzeugt. Er ist polyvalent einsatzbar, wir sehen ihn allerdings im Mittelfeldzentrum am stärksten. Zudem konnte er beim FSV Mainz 05 bereits Spielpraxis auf höchstem nationalem Niveau sammeln. Wir sind uns sicher, dass uns Niklas weiterhelfen wird.“

Tauer ergänzt: „Ich freue mich, hier in Braunschweig zu sein. Unser gemeinsames Ziel ist natürlich der Klassenerhalt, dabei möchte ich so oft es geht auf dem Platz stehen und mithelfen. In dieser Spielzeit durfte ich schon einmal im Eintracht-Stadion auflaufen, die gute Atmosphäre auf den Rängen ist mir sehr positiv in Erinnerung geblieben.“