Braunschweig. Der Profi vom FSV Mainz 05 war zuletzt an Schalke ausgeliehen, doch die Leihe könnte vorzeitig aufgelöst werden.

Eintracht Braunschweig steht laut Medienberichten kurz vor einer Verpflichtung von Niklas Tauer. Der 22-Jährige könnte noch in der Winterpause auf Leihbasis vom FC Schalke an die Hamburger Straße wechseln. Wie die BILD zuerst berichtete, steht der Wechsel zur Eintracht kurz vor dem Abschluss. Auch weitere Vereine seien an dem Mittelfeldspieler interessiert.

Tauer steht bei Mainz 05 unter Vertrag und wurde an Schalke 04 ausgeliehen. Dort kam er bislang nur auf zwei Einsätze.

