Braunschweig. Eintracht Braunschweigs Zweitliga-Fußballer starten bei regnerischem Wetter ins neue Jahr. Das erschwert auch die Vorbereitung.

Etwa 50 hartgesottene Fans trotzten dem erbarmungslos herniederprasselnden Januar-Regen und schauten den Zweitliga-Fußballern von Eintracht Braunschweig bei der ersten öffentlichen Trainingseinheit des Jahres 2024 zu. Der Anhang hatte die Wahl, die Profis nicht. Dennoch war bei ungemütlichem Wetter großer Tatendrang bei Trainer Daniel Scherning und seinen Akteuren zu spüren.

Sie alle hatten nach dem viel umjubelten 2:1-Sieg gegen den 1. FC Kaiserslautern kurz vor Weihnachten zwei Wochen lang durchatmen können. Scherning entspannte im Kreise seiner Familie daheim in Ostwestfalen. „Ganz weg vom Fußball kommt man aber nicht. Mit ein paar Gedanken ist man immer bei der Sache“, sagte der Trainer, bei dem an den Feiertagen auch eine Gans auf dem Speiseplan gestanden hatte, die er selbst zubereitete. „Das hat ganz gut funktioniert. Da habe ich die Initiative übernommen. Ich habe mir vorher viele Videos angesehen, und dann ist das ja auch kein Hexenwerk mehr“, erklärte der 40-Jährige, mit dessen Kochkünsten hinterher „alle zufrieden“ waren.

Eintracht Braunschweig mit ordentlichem Auftakt

Er selbst war mit dem sportlichen Auftakt seiner Eintracht bedingt zufrieden. Der Grund: das Wetter und die damit einhergehenden Probleme mit dem Rasen. „Es ist nicht alles möglich auf den Plätzen. Das schränkt uns ein bisschen ein“, sagte er. Eine Spielform fiel nicht nur sprichwörtlich ins Wasser. Doch mit dem Zustand seiner Mannschaft und der Qualität der ersten Einheiten war er grundsätzlich einverstanden.

Und Zufriedenheit war auch in der Mannschaftssitzung am Morgen ein großes Thema. „Für uns wird es wichtig sein, dass wir nicht zu sehr zufrieden sind – auch nicht mit den ersten sechs Wochen“, verdeutlichte der Coach, der Anfang November beim kriselnden Traditionsverein übernommen und eine Trendwende herbeigeführt hatte.

Eintracht Braunschweig geht mit Verantwortungsgefühl in Rückrunde

In Schernings bisherige Amtszeit fallen drei immens wichtige Siege aus fünf Spielen und die Erkenntnis, dass der zuvor völlig verunsicherte Kader doch konkurrenzfähig sein kann, wenn man ihm den richtigen Plan mit auf den Weg gibt. Doch der Trainer der Braunschweiger machte auch klar: „Wir müssen weitermachen. Das, was wir bis jetzt geschafft haben, ist auch eine Verantwortung.“ Denn selbstverständlich haben die erbaulichen Auftritte vor der Winterpause bei den Fans Erwartungen auf ein weiteres Jahr 2. Liga geweckt, die im Spätherbst schon längst verschwunden schienen.

Dabei steht Scherning noch immer ein großer Kader zur Verfügung. Am Dienstag fehlten aber Sidi Sané, der umgeknickt war, Maurice Multhaup mit muskulären Problemen und Youssef Amyn, der mit dem Irak am Asien-Cup teilnehmen wird. Keita Endo kehrte nach seiner abgebrochenen Leihe nach Berlin zurück. Mehrere Kandidaten, die keine Perspektive mehr bei den Braunschweigern haben sollen, standen aber noch auf den Platz.

Eintracht Braunschweig: Interesse an Niklas Tauer

Ein Neuzugang war noch nicht zu sehen, dass sich die Eintracht aber mit dem Mainzer Mittelfeldspieler Niklas Tauer (derzeit an Schalke 04 verliehen) beschäftigt, gilt als verbrieft. Es wird noch Bewegung in den Kader kommen. Das Transferfenster ist gerade erst geöffnet. Viel Zeit wird möglichen Verstärkungen aber nicht bleiben, um sich zu akklimatisieren.

Das sieht auch Scherning so. 17 Tage bleiben vom Trainingsauftakt bis zum Rückrundenstart beim überraschenden Tabellenführer Holstein Kiel. Zwei Testspiele stehen zuvor an. Am Sonntag kommt Werder Bremen ins Eintracht-Stadion, eine Woche später wird unter Ausschluss der Öffentlichkeit gegen Jahn Regensburg geübt. „Es ist keine Vorbereitung – davon wird immer geredet. Auch intern höre ich das immer wieder. Aber es ist eher wie eine verlängerte Länderspielpause mit ein bisschen Urlaub im Rücken“, sagte der Trainer.

Die freie Zeit habe allen gutgetan. Nun ist der Blick aber schon wieder nach vorn gerichtet, die besinnliche Zeit abgehakt. Im athletischen Bereich müsse die Eintracht nicht viel arbeiten, bekräftigte Scherning. „Wir müssen eher Dinge verfestigen und eine Menge Details verbessern.“ Die etwa 50 Fans und die Spieler bekamen davon einen Vorgeschmack.