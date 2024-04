Goslar. Das schriftliche Abitur im Fach Politik ist am Dienstagmorgen vorerst abgebrochen worden. Die Aufgaben wurden offenbar geleakt.

Das schriftliche Politik-Abitur, das am Donnerstag landesweit um 8 Uhr starten sollte, ist kurzfristig abgebrochen worden – weil die Klausur-Aufgaben möglicherweise geleakt wurden. Wie die Goslarsche Zeitung berichtet, sind Unbekannte in der Nacht zu Donnerstag in das Schulzentrum Goldene Aue und in den Verwaltungstrakt des Goslarer Christian-von-Dohm-Gymnasium eingebrochen. Wohl aus diesem Grund werden heute in ganz Niedersachsen im Fach Politik Ersatzklausuren geschrieben.

Der Landesschülerrat berichtet, dass es zu großen Verzögerungen komme: „In Teilen wurde erst nach 20, 30 Minuten die Klausur neu geschrieben und jetzt werden aktuelle, neue Aufgaben ausgedruckt. Als Landesschülerrat kritisieren wir es scharf, dass der Aufgaben-Download zu lange andauert und Schüler*innen warten müssen, bis sie schreiben können.“ In einigen Schulen seien bereits angefangene Klausuren wieder eingesammelt worden. Die Situation führe zu „enormen Druck und Stress bei allen Abiturienten“.

Ein Sprecher des niedersächsischen Kultusministeriums sagte der Goslarschen Zeitung, dass das Krisenmanagement gegriffen habe.

Dieser Artikel wird aktualisiert.

Meistgeklickte Nachrichten aus der Region Braunschweig-Wolfsburg und Niedersachsen:

Keine wichtigen News mehr verpassen:

Newsletter : Hier können Sie sich kostenlos für den täglichen News-Update-Newsletter anmelden.

: Hier können Sie sich kostenlos für den täglichen News-Update-Newsletter anmelden. Podcast : Hören Sie in unseren Podcast 5nach5 rein – kurz und knapp berichten wir zur Feierabend-Zeit von den wichtigsten Schlagzeilen des Tages.

: Hören Sie in unseren Podcast 5nach5 rein – kurz und knapp berichten wir zur Feierabend-Zeit von den wichtigsten Schlagzeilen des Tages. Social Media : Unsere Zeitung bietet zudem einen Whatsapp-Kanal – und ist auf Facebook, Instagram und Tiktok vertreten.

: Unsere Zeitung bietet zudem einen Whatsapp-Kanal – und ist auf Facebook, Instagram und Tiktok vertreten. Abo-Angebot: Wir haben regelmäßig attraktive Angebote für unsere Plus-Inhalte. Schauen Sie doch mal vorbei – um wirklich alle Nachrichten aus Ihrer Region lesen zu können!

red