Clausthal-Zellerfeld. Unbekannte richten in einem Gebäude in Clausthal-Zellerfeld erhebliche Schäden an. Die Polizei im Oberharz sucht nun Zeugen des Vandalismus.

Bislang unbekannte Täter haben in Clausthal-Zellerfeld ein leerstehendes Gebäude verwüstet. Der entstandene Schaden ist immens. Das berichtet die Polizei Oberharz.

Zum wiederholten Male sind laut Polizeibericht bislang unbekannte Straftäter in das Gebäude des ehemaligen Erdölinstituts in der Walther-Nernst-Straße eingedrungen.

Spur der Verwüstung

In dem derzeit ungenutzten Gebäude haben sie eine Spur der Verwüstung hinterlassen. Wie die Goslarsche Zeitung berichtet, gehöre das Gebäude dem Landesliegenschaftsfonds Niedersachsen und stehe seit etwa 20 Jahren leer.

Abgerissene Deckenverkleidungen. © PI Oberharz | Polizei

Die Polizei gibt als Tatzeitraum Freitagnachmittag, 5. April, bis Sonntagmittag, 7. April, an. Es seien verbliebenes Mobiliar, Fensterscheiben, Deckeninstallationen und vieles mehr zerstört worden. Die Täter schlugen sogar ein Loch in eine Steinwand.

Der Sachschaden wird auf ca. 250.000 Euro geschätzt. Zeugen, die etwaige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Polizei in Clausthal-Zellerfeld unter Telefon 05323/9531-0 zu melden.

Sogar Steine werden aus der Wand geschlagen. © PI Oberharz | Polizei

Mehr aktuelle News aus der Region Osterode, Harz und Göttingen:

Unsere neue App: Mit HK News bleiben Sie stets schnell und bequem informiert. Jetzt herunterladen für Android und Apple.

pol/kic