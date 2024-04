Nienburg. Er war frontal mit einem anderen Fahrer kollidiert. Außerdem war die A7 in Richtung Hannover wegen mehrerer Kollisionen zeitweise dicht.

Ein 24 Jahre alter Autofahrer ist bei einem Frontalzusammenstoß im Landkreis Nienburg ums Leben gekommen. Der junge Mann geriet mit seinem Auto am Montag auf einer Bundesstraße bei Heemsen aus bislang ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn, wie die Polizei am Dienstag mitteilte.

Ein entgegenkommender 65 Jahre alter Lastwagenfahrer versuchte auszuweichen, um eine Kollision zu verhindern. Der 24-Jährige lenkte seinen Wagen jedoch wieder auf seine Fahrbahn zurück, wo beide Fahrzeuge dann zusammenprallten. Der Lastwagenfahrer blieb unverletzt. Nach ersten Schätzungen der Polizei entstand ein Sachschaden von rund 108.000 Euro. Die Ermittlungen dauern an.

Lkw-Unfall auf A7 bei Göttingen – Vollsperrung in der Nacht

Auf der Autobahn 7 – in Höhe des Parkplatzes Leineholz – sind in der Nacht zu Dienstag mehrere Lastwagen kollidiert. Dies führte zu einer Vollsperrung der Autobahn zwischen den Anschlussstellen Göttingen-Nord und Nörten-Hardenberg, wie die Polizei mitteilt – betroffen war die Fahrtrichtung Hannover. „Verletzt wurde nach derzeitigem Kenntnisstand niemand.“

Den Informationen der Göttinger Autobahnpolizei zufolge hatte ein Sattelzug gegen 1.20 Uhr aus bislang ungeklärter Ursache in Höhe des Parkplatzes einen verkehrswidrig auf der Einfädelungsspur parkenden Lkw gestreift. Bei der Kollision wurden beide Fahrzeuge stark beschädigt. Sie mussten von einem Abschleppunternehmen abtransportiert werden.

Ein nachfolgender Lastwagen konnte nicht mehr rechtzeitig ausweichen, prallte gegen das Heck des einen Sattelzuges und fuhr über die auf der Fahrbahn liegenden Trümmerteile. An der Unfallstelle traten Betriebsstoffe aus. Es bildete sich ein Rückstau, an dessen Ende es zu einem weiteren Auffahrunfall mit ebenfalls zwei beteiligten Lkw kam.

Für die umfangreichen Bergungs- und Reinigungsarbeiten musste die Fahrbahn voll gesperrt werden. Nach erfolgter Unfallaufnahme konnte der aufgestaute Verkehr einspurig an der Unfallstelle vorbeigeleitet werden. Angaben zur Schadenshöhe liegen derzeit nicht vor.

Unfall bei Cuxhaven – Fahrradfahrer lebensgefährlich verletzt

Ein 27 Jahre alter Fahrradfahrer hat bei einem Verkehrsunfall bei Hemmoor im Landkreis Cuxhaven lebensgefährliche Verletzungen erlitten. Nach bisherigen Erkenntnissen war der Mann am Montagmittag in voller Fahrt mit einem Pkw kollidiert, der ihn gerade überholen wollte. Die Polizei vermutet, dass der Fahrer des Pkw nicht genügend Seitenabstand eingehalten und der 27-Jährige gleichzeitig unerwartet gelenkt habe. Der Radfahrer sei auf die Windschutzscheibe geprallt und habe sich lebensgefährlich verletzt. Ein Rettungshubschrauber habe ihn in ein Krankenhaus gebracht.

Der Zustand des Radfahrers hat sich nach Angaben eines Polizeisprechers vom Dienstagmorgen zunächst nicht verändert. Der 85 Jahre alte Fahrer des überholenden Autos habe bei dem Unfall keine Verletzungen erlitten.

Weil er im Oldenburger Bahnhof rauchte: Polizei stellt per Haftbefehl gesuchten Mann

Ein per Haftbefehl gesuchter Mann ist der Bundespolizei in Oldenburg ins Netz gegangen. Der 44-Jährige hatte in der Nacht zum Dienstag verbotenerweise im Hauptbahnhof geraucht und wurde deshalb kontrolliert, wie die Bundespolizei mitteilte. Dabei stellte sich heraus, dass der Mann von der Justiz gesucht wurde. Er war im Juni 2023 wegen Trunkenheit im Verkehr verurteilt worden und hatte noch eine Geldstrafe von 2500 Euro zu bezahlen – oder eine Ersatzfreiheitsstrafe von 50 Tagen zu verbüßen. Da der 44-Jährige die Geldstrafe nicht zahlen konnte, kam er ins Gefängnis.

