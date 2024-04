Bad Pyrmont. In Bad Pyrmont hat es am Samstag einen tödlichen Unfall gegeben. Ein 65-jähriger Motorradfahrer verlor in einer Rechtskurve die Kontrolle übers Fahrzeug.

Ein Motorradfahrer ist am Samstag in Bad Pyrmont bei einem Verkehrsunfall tödlich verletzt worden. Der 65 Jahre alte Mann war im Ortsteil Kleinenberg in einer scharfen Rechtskurve gestürzt und mit dem Motorrad in den Gegenverkehr gerutscht, teilte die Polizei mit. Dort stieß er mit dem entgegenkommenden Auto eines 56-Jährigen zusammen. Der Motorradfahrer starb im Krankenhaus.

Drei Motorradfahrer stürzen – eine Schwerverletzte im Kreis Hildesheim

Ein Motorradfahrer und zwei Motorradfahrerinnen sind bei Lamspringe im Landkreis Hildesheim gestürzt und dabei verletzt worden. Den ersten Erkenntnissen der Ermittler nach sei zunächst ein 50-Jähriger am Samstagmittag mit seiner Maschine auf den Seitenstreifen gefahren und dann umgefallen, teilte die Polizei mit. Eine hinter ihm fahrende 43-Jährige und eine 23-Jährige bremsten daraufhin so stark, dass sie mit ihren Motorrädern ebenfalls stürzten. Die 43 Jahre alte Frau wurde dabei schwer verletzt und mit einem Hubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Die anderen beiden wurden leicht verletzt.

Auto prallt auf A1 in Baustellenanhänger – zwei Schwerverletzte

Bei einem Unfall auf der Autobahn 1 bei Osnabrück sind zwei Menschen schwer verletzt worden. Ein Auto sei nach ersten Erkenntnissen der Ermittler am Samstagnachmittag von hinten gegen einen Anhänger geprallt, der zur Absicherung einer Baustelle auf der Straße stand, sagte ein Polizeisprecher. Die beiden Insassen erlitten mehrere Frakturen und wurden in ein Krankenhaus gebracht. Die A1 wurde für die Aufräumarbeiten nördlich von Osnabrück kurzzeitig in Richtung Bremen gesperrt. Wie es zu dem Unfall kommen konnte, war nach Angaben der Polizei zunächst noch unklar.

dpa