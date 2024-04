Goslar. Bis zu 300 Liter Diesel sind ausgelaufen. Die Bundesstraße zwischen Goslar und Clausthal-Zellerfeld ist in beide Richtungen dicht.

Die Bundesstraße 241 zwischen Goslar und Clausthal-Zellerfeld ist am Dienstag vollständig gesperrt. Grund ist ein Unfall zwischen einem Pkw und einem Tanklastwagen, der sich gegen 10 Uhr zwischen der Bärental- und der Glockenbergkurve ereignet hat. Die Sperrung der Bundesstraße in beide Fahrtrichtungen dauert über den Mittag hinweg an. Ortskundige Autofahrerinnen und -fahrer werden gebeten, das Gebiet weiträumig zu umfahren.

Wie die Goslarer Polizei berichtet, ist ein 20 Jahre alter Autofahrer aus Clausthal am Vormittag in einer Rechtskurve in den Gegenverkehr geraten. Hier kollidierte er mit der Sattelzugmaschine eines Tanklasters aus Hildesheim. Der Tank der Zugmaschine wurde durch den Zusammenprall aufgerissen. Insgesamt traten zirka 200 bis 300 Liter Dieselkraftstoff aus.

Nach ersten Angaben der eingeschalteten Unteren Wasserbehörde muss eine Fläche von etwa 150 Metern mit einem Bagger ausgekoffert werden, da sich der Unfallort in einem Wasserschutzgebiet befindet.

Der 61-jährige Lkw-Fahrer blieb, ebenso wie der 20-jährige Clausthaler, unverletzt.

Auch interessant

red