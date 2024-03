Hildesheim. Ein 51-jähriger Mann fuhr auf der A7 aus bislang unklarer Ursache auf einen abgestellten Sicherungsanhänger der Autobahnmeisterei auf.

Auf der Autobahn 7 hat es am Dienstagvormittag einen Verkehrsunfall gegeben. Nach Angaben der Polizei fuhr ein 51-jähriger Mann mit seinem Sattelzug in Höhe der Anschlussstelle Derneburg aus bislang unklarer Ursache auf einen auf dem Hauptfahrstreifen ordnungsgemäß abgestellten Sicherungsanhänger der Autobahnmeisterei auf. Der Unfall geschah gegen 10.15 Uhr.

Den Sicherungsanhänger mitsamt eines Zugfahrzeuges (Unimog) hatte die Autobahnmeisterei aufgrund von Betriebsarbeiten auf dem Hauptfahrstreifen in Höhe der Ausfahrt Derneburg aufgestellt.

Bei dem Verkehrsunfall entstanden Sachschäden an der Sattelzugmaschine des 51-jährigen Fahrers sowie an der Zugmaschine des Sicherungsanhängers. Am Sicherungsanhänger selbst entstand augenscheinlich ein Totalschaden. Es gab keine Verletzten.

Zum Zeitpunkt des Verkehrsunfalls kam es zu Beeinträchtigungen auf der A7

Für den Zeitpunkt der Verkehrsunfallaufnahme sowie der Bergung des Sicherungsanhängers und der Reinigungsarbeiten der Fahrbahn wurde der Verkehr auf der A7 in Fahrtrichtung Hannover einspurig an der Verkehrsunfallstelle vorbeigeleitet. Hierdurch kam es zu leichten Beeinträchtigungen des Straßenverkehrs.

Personen, die konkrete Angaben zum Unfallhergang tätigen können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Hildesheim unter der Rufnummer (05121) 93915 zu melden.

