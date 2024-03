Hannover. Die Sonne hat bei einer starken Eruption am Samstag einen Magnetsturm ins All geschickt, der nun die Erde erreicht. Wo Polarlichter zu sehen sein können.

Es herrscht wieder Polarlicht-Fieber in Deutschland. In den kommenden Nächten ist es möglich, dass Fans das spektakuläre Himmelsschauspiel auch in Niedersachsen sehen können. Am Samstag gegen 1 Uhr gab es eine heftige Sonneneruption, das ausgestoßene Plasma erreicht nun nach und nach die Erde. In verschiedenen Polarlicht-Foren im Internet ist von einer „extrem hohen Wahrscheinlichkeit“ die Rede. Über die kostenfreie App „Meine Polarlicht-Vorhersage“ melden mehrere Nutzer sogar schon bei Emden, Oldenburg und Delmenhorst erste Sichtungen. Pech haben jedoch die Region Braunschweig und der Harz – wegen der teils starken Bewölkung und der regelmäßigen Schauer, die immer wieder über Südostniedersachsen hinweg ziehen.

Der Deutsche Wetterdienst macht für diese Ecke des Landes wenig Hoffnung, dass sich dies in der Nacht ändern könnte. „Die Wolkendecke bleibt über die gesamte Nacht. Auflockerungen gibt es kaum“, heißt es aus dem Seewetteramt in Hamburg auf Nachfrage. Allerdings: „Je weiter westlich man sich diese Nacht in Niedersachsen aufhält, desto schwächer wird die Wolkendecke.“

Sind in der Nacht zu Dienstag über der Region Braunschweig Polarlichter zu sehen?

Hoffnung gibt es jedoch für die Nacht zu Dienstag: „Die Wolkensituation verbessert sich in der kommenden Nacht in der Region Braunschweig. Zeitweise wird es sogar klar. Im Gegenzug hat dann der westliche Teil Niedersachsens mehr Wolken“, so der Deutsche Wetterdienst.

Sofern es in diesen Tagen nichts wird mit der Sichtung: Die Chancen stehen gut, dass Polarlichter in den nächsten Monaten zu sehen sein werden – auch über unserer Region. Jens Berdermann, kommissarischer Institutsleiter beim DLR-Institut für Solar-Terrestrische Physik in Neustrelitz, erklärt: „Wir beobachten eine Zunahme von Sonnenflecken, bis 2025 ist ihr Maximum erreicht. Damit einhergehend ist auch die Zahl der Sonneneruptionen, sogenannte koronale Massenauswürfe, die starke Magnetstürme ins All schicken, immer wieder auch die Erde treffen und so für die Polarlichter sorgen. Dieser Sonnenflecken-Zyklus dauert elf Jahre. Nach dem Höhepunkt in zwei Jahren wird der nächste also erst für 2036 erwartet. Allerdings nehmen die Zyklen auch konstant ab, starten also nicht wieder bei null. Auch nach 2025 werden also Polarlichter zu sehen sein.“

