Niedersachen. Am Montagmorgen prallen zwei Autos im Kreis Osnabrück zusammen, die beiden Fahrer werden verletzt. Für eine Beifahrerin kam jede Hilfe zu spät.

Bei einem schweren Verkehrsunfall im Landkreis Osnabrück ist eine Frau am Montagmorgen gestorben. Die Beifahrerin sei noch an der Unfallstelle in Ostercappeln ihren schweren Verletzungen erlegen, sagte ein Polizeisprecher. Der Fahrer des Wagens kam mit schweren Verletzungen in eine Klinik. Nach ersten Informationen der Ermittler hatte der Mann im Ortsteil Venne die Vorfahrt eines anderen Autos missachtet, und es kam zum Zusammenprall. Der Fahrer dieses Wagens erlitt leichte Verletzungen.

Drohne spürt flüchtigen Unfallfahrer im Kreis Cuxhaven auf

Mithilfe einer Drohne hat die Feuerwehr einen flüchtigenUnfallverursacher in der Nähe des Nordseebads Otterndorf im Kreis Cuxhaven ausfindig gemacht. Der 44-Jährige war am Sonntagmorgen mit seinem Auto auf der Landesstraße 118 zwischen Otterndorf und Neuenkirchen von der Fahrbahn abgekommen und gegen einen Baum gefahren, wie die Polizei am Montag mitteilte. Der stark alkoholisierte Mann verletzte sich dabei und floh über einen Feldweg von der Unfallstelle.

Feuerwehrkräfte entdeckten erst nach mehreren Stunden den Mann mithilfe einer Drohne: Er befand sich mehrere hundert Meter entfernt von der Unfallstelle sowie von dort aus auf der anderen Seite des Flusses Medem. Wie der Mann dort hingekommen sei, sei unklar.

Der Mann sei stark unterkühlt gewesen und habe immer noch deutlich unter Alkoholeinfluss gestanden. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht. Sein Führerschein wurde sichergestellt. Am Fahrzeug entstand Totalschaden.

Meistgeklickte Nachrichten aus der Region Braunschweig-Wolfsburg und Niedersachsen:

Braunschweigerin tauchte für 31 Jahre unter – jetzt sagt sie, warum

Abgeblitzt – AfD will nun Alice Weidel nach Gifhorn holen

Zugverkehr: Ausfälle zwischen Braunschweig, Peine und Hannover

Braunschweiger Burgpassage: Was kommt nach der Insolvenz?

Detmeroder Nachbarn sahnen bei Postcode-Lotterie ab

Keine wichtigen News mehr verpassen:

Newsletter : Hier können Sie sich kostenlos für den täglichen News-Update-Newsletter anmelden.

: Hier können Sie sich kostenlos für den täglichen News-Update-Newsletter anmelden. Podcast : Hören Sie in unseren Podcast 5nach5 rein – kurz und knapp berichten wir zur Feierabend-Zeit von den wichtigsten Schlagzeilen des Tages.

: Hören Sie in unseren Podcast 5nach5 rein – kurz und knapp berichten wir zur Feierabend-Zeit von den wichtigsten Schlagzeilen des Tages. Social Media : Unsere Zeitung bietet zudem einen Whatsapp-Kanal – und ist auf Facebook, Instagram und Tiktok vertreten.

: Unsere Zeitung bietet zudem einen Whatsapp-Kanal – und ist auf Facebook, Instagram und Tiktok vertreten. Abo-Angebot: Wir haben regelmäßig attraktive Angebote für unsere Plus-Inhalte. Schauen Sie doch mal vorbei – um wirklich alle Nachrichten aus Ihrer Region lesen zu können!

dpa