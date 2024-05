Hannover. Die Wetterprognosen deuten auf ein mildes Pfingstwochenende mit Schauern und Gewittern hin. So ist die Wettervorhersage für Niedersachsen.

Das lange Pfingstwochenende in Niedersachsen erreicht Temperaturen von bis zu 24 Grad. Getrübt werden die Aussichten jedoch von prognostizierten Gewittern und damit einhergehenden Chancen auf Starkregen. Wir haben uns die Prognosen des Deutschen Wetterdienstes (DWD) und der europäischen Wettermodelle angeschaut.

Am Samstag bleibt es im Süden Niedersachsens bewölkt, zum Nachmittag steigt die Wahrscheinlichkeit für Schauer und Gewitter. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen 19 und 23 Grad, auf den Inseln und im Oberharz bei 16 bis 19 Grad. Weiterhin weht schwacher Wind aus östlicher Richtung.

Es gewittert am Pfingstsonntag in Niedersachsen

In der Nacht zu Sonntag ist es „wechselnd bewölkt“, erklärt der DWD – dabei gebe es gebietsweise erneut Schauer oder Gewitter. Die Tiefsttemperaturen erreichen 8 bis 12 Grad.

Im Laufe des Pfingstsonntages nimmt die Schauer- und Gewitteraktivität zu – bei Höchstwerten um 22 Grad, auf den Inseln um 18 Grad. Dabei kann es laut DWD in Niedersachsen auch zu Starkregen kommen. Laut der 14-Tage-Ensembleprognose auf dem Portal Kachelmannwetter können Braunschweiger am Sonntag mit rund 5,7 Millimeter Niederschlag am Sonntag rechnen. In Richtung Osten, in Söllingen (Helmstedt) beispielsweise, soll es voraussichtlich 2,5 Millimeter regnen.

Was ist eine Ensembleprognose? Wetter-Institutionen wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) haben eigene Prognose-Modelle. Da das Wetter ein chaotisches System ist, werden die Prognosen mit verschiedenen Ausgangsbedingungen berechnet. Aus diesen unterschiedlichen Berechnungen lässt sich anhand des Durchschnitts eine Tendenz ablesen.

Auch am Montag kann es in Niedersachsen Starkregen geben

An der Grenze zu Sachsen-Anhalt zeigen die Thermometer am Montag Höchstwerte von bis zu 24 Grad, schreibt der DWD. Erneut kommen in Niedersachsen Schauer auf, wieder sind Gewitter mit Starkregen möglich. In der Region Braunschweig-Wolfsburg ist mit rund 1,7 Millimeter bei 50 Prozent Wahrscheinlichkeit aktuell kein Starkregen zu erwarten (Stand: Freitag, 9 Uhr).

So sieht es nach Pfingsten aus

Ersten Prognosen zufolge wird die Wochenmitte in der Region Braunschweig-Wolfsburg gewitterträchtig. In Braunschweig sind laut Ensembleprognose 13,9 Millimeter möglich - doch so weit im Voraus kann sich die Vorhersage noch ändern.

jcm/rev