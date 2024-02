Wolfsburg. Derzeit kommt es in Niedersachsen zu Beeinträchtigungen im Fernverkehr zwischen Berlin und Wolfsburg. Diese Züge sind betroffen.

Aufgrund eines defekten Stellwerkes bei Schönhausen (Elbe) zwischen Berlin und Stendal kommt es derzeit zu Beeinträchtigungen im Fernverkehr, der Haltin Wolfsburg entfällt. Das teilt die Deutsche Bahn am frühen Donnerstagmorgen mit. Demnach kommt es zu Umleitungen mit Haltausfällen sowie Zugausfällen. Züge sind durch die Umleitung bis zu 70 Minuten verspätet. Betroffen sind die IC-Züge Berlin - Hannover - Bad Bentheim - Amsterdam, ICE-Züge Berlin - Hannover - Düsseldorf/Köln und die ICE-Züge Berlin - Kassel - Frankfurt am Main - Basel - Interlaken. Die Haltestellen in Wolfsburg, Berlin-Spandau und Stendal entfallen.

Das Personal der Bahn arbeite mit Hochdruck an der Störungsbeseitigung, teilt die DB mit. Reisende sollen sich auf bahn.de, im DB Navigator oder bei der telefonischen Reiseauskunft 030/2970 über ihre Verbindungen informieren

red