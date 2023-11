Braunschweig. Die Braunschweiger Zeitung berichtet in ihrem neuen WhatsApp-Kanal kompakt und unkompliziert von den Nachrichten des Tages.

Ab sofort finden Sie uns auch bei WhatsApp. Im Kanal „Braunschweiger Zeitung“ informieren wir Sie täglich über die wichtigsten und interessantesten Nachrichten von www.braunschweiger-zeitung.de. Damit sind Sie immer versorgt mit den News aus der Region Braunschweig-Wolfsburg. Klicken Sie hier, um den WhatsApp-Kanal der Braunschweiger Zeitung kostenlos zu abonnieren.

Deshalb lohnt sich der WhatsApp-Kanal der Braunschweiger Zeitung

Sie sehen auf einen Blick, was wichtig ist. Sie müssen nicht nach den Nachrichten suchen, die Meldungen kommen zu Ihnen. Sie wissen immer, was los ist. Die interessantesten Themen aus der Region stellen wir Ihnen vor. Der WhatsApp-Kanal ist kostenfrei. Und: Wir markieren verlinkte Artikel, die zu Bezahlinhalten führen.

Egal, wo Sie Ihre Nachrichten lesen möchten: Es gibt mehrere Wege, mit uns immer auf dem neuesten Stand zu sein. Mit unserer News-App sind Sie lokal stets informiert. In den sozialen Medien folgen uns jeweils Zehntausende Userinnen und User bei Instagram und TikTok. Auch ganz klassisch am PC oder über die mobile Webseite gehen wir neue Wege: Seit November präsentieren wir uns mit neuem Look.

Was sind WhatsApp-Kanäle?

Die neue Funktion findet sich im Reiter „Aktuelles“, wo auch die Statusmeldungen der Kontakte zu sehen sind. In Kanälen kann anders als in WhatsApp-Gruppen nur der Kanalinhaber selbst schreiben. Sie können jedoch mit Emojis auf unsere Nachrichten reagieren – probieren Sie es doch mal aus!

Mit dem grünen Verifizierungshaken bestätigt WhatsApp, dass es sich um legitime Kanäle handelt. Das heißt: Die Braunschweiger Zeitung ist nur echt mit dem Verifizierungshaken. Hier kommen Sie zu unserem WhatsApp-Kanal.