Frau gerät mit Auto in den Gegenverkehr und stirbt

Niedersachsen Im Landkreis Uelzen ist am Sonntagnachmittag eine Frau in den Gegenverkehr gefahren. Sie verstarb im Krankenhaus.

Eine 56-jährige Autofahrerin starb am Sonntag, nachdem sie in den Gegenverkehr geriet und mit einem anderen Auto zusammenprallte. (Symbolbild)

Eine 56 Jahre alte Frau ist im Landkreis Uelzen in Niedersachsen mit ihrem Auto in den Gegenverkehr geraten und kurz nach dem Unfall gestorben. Sie kam am Sonntagnachmittag zwischen Bienenbüttel und Niendorf aus noch ungeklärter Ursache in einer Rechtskurve auf die Gegenfahrbahn, wie die Polizei am Montag mitteilte.

Dort kollidierte sie mit einem entgegenkommenden Auto, in dem ein 28 Jahre alter Mann und eine 29 Jahre alte Frau saßen. Die Frau ist im neunten Monat schwanger. Die Insassen des anderen Wagens wurden leicht verletzt. Alle kamen in Krankenhäuser. Die 56-Jährige starb in der Klinik.

Feuerwehr muss dreimal in kurzer Zeit wegen Schlangen ausrücken

Innerhalb kurzer Zeit hat die Feuerwehr in Dersum (Landkreis Emsland) zum dritten Mal Schlangen eingefangen. Vor knapp zehn Tagen hatten Passanten die erste Schlange auf einer Straße in Hasselbrock entdeckt und die Einsatzkräfte benachrichtigt, wie die Feuerwehr am Sonntag mitteilte.

Die Feuerwehr hat die Schlange dem Zoo in Nordhorn zugeführt. Am vergangenen Freitag wurde die Feuerwehr erneut wegen einer Würgeschlange gerufen. Am Sonntag fanden die Einsatzkräfte dann vier Schlangen. Auch sie kamen in den Zoo nach Nordhorn.