Niedersachsen: Neun Verletzte bei Zusammenstoß von Bus mit Auto

Bei einem Zusammenstoß von einem Linienbus mit einem Auto in Niedersachsen sind auf der Bundesstraße 1 bei Coppenbrügge im Weserbergland neun Menschen verletzt worden. Wie die Polizei am Sonntagmorgen mitteilte, kam es zu der Kollision, als der Busfahrer am späten Samstagnachmittag von der Bundesstraße nach links in eine Landstraße abbiegen wollte. Dabei übersah er laut den Beamten das entgegenkommende Auto.

Der 38 Jahre alte Autofahrer wurde in seinem Wagen eingeklemmt und musste von Feuerwehrleuten befreit werden. Ein Rettungshubschrauber brachte ihn mit schweren Verletzungen in eine Klinik. Auch der 61 Jahre alte Busfahrer und die sieben Fahrgäste, die in dem Bus in Richtung Hildesheim unterwegs waren, kamen mit Rettungswagen in Kliniken. Die Bundesstraße im Landkreis Hameln-Pyrmont war mehrere Stunden bis zum Samstagabend voll gesperrt.