Remlingen-Semmenstedt. Gleichzeitig zum Mega-Einsatz in Liebenburg gibt es heute Morgen eine große Durchsuchung im Kreis Wolfenbüttel.

(Symbolbild) Eine große Durchsuchung findet am Dienstagmorgen in Remlingen-Semmenstedt (Kreis Wolfenbüttel) statt.

Polizei Wolfenbüttel Drogenrazzia im Kreis Wolfenbüttel – Durchsuchung in Semmenstedt

Seit heute Morgen findet in Remlingen-Semmenstedt ein großer Polizei-Einsatz statt. Die Staatsanwaltschaft Braunschweig hat wegen des gewerbsmäßigen Handelns mit Betäubungsmitteln die Durchsuchung eines ehemaligen Gewerbeobjektes in der Straße „An der Alten Mühle“ beim zuständigen Amtsgericht Braunschweig beantragt.

Ein Ermittlungsrichter hatte den Durchsuchungsbeschluss erlassen. Vorausgegangen waren umfangreiche Ermittlungen durch die Polizei. Die Durchsuchung dient dem Auffinden von Beweismitteln, die im Zusammenhang mit dem genannten Ermittlungsverfahren stehen. Zum gegenwärtigen Zeitpunkt können noch keine konkreten Aussagen über aufgefundene Beweismittel sowie Tatverdächtige getroffen werden.

Gleichzeitig findet heute eine große Durchsuchung in Liebenburg (Posthof) statt. Ermittler haben dort eine große Marihuana-Plantage ausgehoben. Ob beide Durchsuchungen in Zusammenhang miteineinander stehen, kann derzeit nicht ausgeschlossen werden.

