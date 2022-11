Schüler kommen kostenlos zum Jungen Theater Göttingen

Schulbücher, Klassenfahrten, Essensgeld, Kopierpapierumlagen oder Fahrtkosten zur Schule – wer schulpflichtige Kinder hat, der weiß um die Kosten, die ein Schulbesuch des Nachwuchses mit sich bringt. Nicht nur in Krisenzeiten kann die Inanspruchnahme der Geldbörsen so mancher Familien immens ausfallen. Da ist es hilfreich, wenn an der einen oder anderen Stelle finanzielle Entlastung winkt. Zum Beispiel bei schulischen Besuchen ins Junge Theater Göttingen, etwa bei der Übernahme der Busfahrtkosten.

Der Landkreis Göttingen hat eine pfiffige Idee gehabt und diese umgesetzt – sie schont einerseits das Familienportemonnaie und nützt gleichzeitig auch dem Jungen Theater (JT). Das funktioniert ganz einfach: Möchte eine Schulklasse oder ein Jahrgang eine Theatervorstellung im JT besuchen, übernimmt der Landkreis Göttingen die kompletten Busfahrtkosten für die Hin- und Rückfahrt zu diesem außerschulischen Lernort. Voraussetzung ist allerdings ein vorher abgeschlossener Kooperationsvertrag zwischen Schule und Theater. „Dieser Vertrag ist absichtlich sehr niederschwellig und einfach gehalten. Schule und Theater versprechen, sich einander regelmäßig zu besuchen, zum Beispiel alle zwei Jahre einmal. Entweder kommen die Schüler zu uns oder wir zu ihnen. Schließlich haben wir auch einen Bildungsauftrag, den wir sehr gerne erfüllen“, erklärt Theaterintendant Nico Dietrich.

Göttinger Theater: Stücke für alle Klassenstufen

Für alle Klassenstufen habe man Stücke im Programm, beispielsweise „Woyzeck“ von Georg Büchner, Pflichtlektüre für die Qualifikationsphase des Abiturjahrgangs 2024. Es gebe extra Schulvorstellungen, deren Termine auf www.junges-theater.de einsehbar sind. Sollten diese regulären Termine für die entsprechenden Klassen zeitlich ungünstig liegen, sei es aber auch möglich, individuelle Vorstellungen zu buchen.

Aber nicht nur das: „Für Theaterstücke bieten wir auch Vorbereitungsworkshops an. Dafür besuche ich die Schulen für zwei Unterrichtsstunden und mache mit den Schülerinnen und Schülern kleine Übungen, um sich dem Stoffthema besser nähern zu können. Wir machen also selber etwas Theater, denn manche Kinder waren noch nie in einem. Für unsere Kooperationsschulen ist dies natürlich kostenlos“, ergänzt Theaterpädagogin und Dramaturgieassistentin Carolina Löwenstein. Löwenstein ist neu am Jungen Theater. Sie hat Musiktheaterwissenschaften mit den Schwerpunkten Theater und Musiktheater an der Universität Bayreuth sowie an der University of Hull, England, studiert und ist Ansprechpartnerin für das gesamte theaterpädagogische Programm.

Jens Tramsen (vorne), Dorothea Röger, Jan Reinartz und Agnes Giese in „QualityLand“: Auch dieses Stück gehört als szenische Lesung zu den buchbaren Kita- und Schulproduktionen. Foto: Dorothea Heise / Junges Theater

Nicht nur für Schulen, sondern auch für Kindertagesstätten seien entsprechende Angebote verfügbar: „Unser Theater startet in eine aufregende neue Spielzeit 2022/2023. In dieser haben wir es uns zur Aufgabe gemacht, das Angebot für Kinder und Jugendliche verstärkt in den Fokus zu nehmen. Daher ist es uns ein Anliegen, einen großen Umfang an Theaterstücken für eine weite Bandbreite an jungen Menschen in Kindertagesstätten, Grundschulen sowie in Sekundarstufen I und II anzubieten. Das macht in Göttingen aktuell nur das Junge Theater“, berichtet Carolina Löwenstein.

Sie fügt hinzu: „All dies können Sie nicht nur bei uns im Theater erleben, sondern dafür kommen wir auch sehr gerne mit unseren Inszenierungen und spielerischen Lesungen zu Ihnen in die Kita oder Schule.“ Die mobilen Produktionen sind auf der Homepage des Jungen Theater mit einem speziellen Symbol gekennzeichnet. „Zusammen finden wir sicher eine Vorstellung an Ihrem Wunschtermin, planen einen Vorbereitungsworkshop an Ihrer Schule oder richten ein Nachgespräch für Ihre Schulgruppe mit Künstlerinnen und Künstlern im Anschluss an die Aufführung ein“, so Löwenstein.

Da das Göttinger Schauspielensemble nur aus sechs Schauspielern besteht, wird es personell von der Schauspielschule Kassel unterstützt. „Für uns wird es zunehmend wichtig, noch mehr in der Region präsent zu sein. Wir hatten bereits Auftritte in Dransfeld, Northeim, Osterode und Bad Lauterberg, um nur einige Spielstätten zu benennen. Auch arbeiten wir daran, nach Herzberg zu kommen“, so Theaterintendant Dietrich.

Wer sich für das theaterpädagogische Programm näher interessiert oder als Schule einen Kooperationsvertrag mit dem Jungen Theater abschließen möchte, wird auf www.junges-theater.de/theaterpaedagogik/schulvorstellungen/ fündig. Carolina Löwenstein ist darüber hinaus per E-Mail unter jugend@junges-theater.de oder unter Telefon 0551/4950163 erreichbar.