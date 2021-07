Protestspaziergang gegen den Gipsabbau

Ellrich. BUND Thüringen und Niedersachsen laden zu länderübergreifender Aktion am Sonntag ein.

Zahlreiche Menschen nahmen an einem Protestspaziergang gegen die geplante Ausweitung des Gips-Abbaus in Tettenborn teil.

Am Sonntag, 1. August, wird im Südharz erneut gegen den Gipsabbau und die Ausweitungspläne der Landesregierungen von Thüringen und Niedersachsen demonstriert. Engagierte Bürgern aus dem Harz sowie die BUND-Landesverbände Niedersachsen und Thüringen laden zu einer Kundgebung um 10 Uhr am Bahnhof Ellrich und anschließendem Demonstrationsspaziergang über Juliushütte ein.

Der Protest richtet sich gegen die Ausweitung der Vorranggebiete für Gipsabbau, die aktuell in beiden Bundesländern vorbereitet wird. Der zunehmende Landschaftsverbrauch im Südharz nimmt der Region touristische Zukunftschancen und ist nicht mehr notwendig, denn die Gipsfirmen werden jetzt ohnehin auf andere Gipsquellen umstellen müssen, wenn sie zukunftsfähig bleiben wollen, so die Inititatoren. Die Teilnehmer werden gebeten, sich an die Corona-Regelungen zu halten und FFP2-Masken mitzubringen, ebenso Plakate oder Transparente.

Am 31. Juli endet die öffentliche Auslegung des Regionalen Raumordnungsprogramms des Landkreises Göttingen. Hierbei geht es um die Ausweisung neuer Vorrangflächen für Gips- und Dolomit-Abbau, ebenso für Kies, Sand und Windenergie. Informationen: https://www.bund-goettingen.de.