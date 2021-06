Harz Energie unterstützt weiterhin den Harzer-Hexen-Stieg

Die Harz Energie und der Harzer Tourismusverband (HTV) haben die bestehende Sponsoring-Kooperation für den Harzer-Hexen-Stieg für weitere drei Jahre verlängert. Der Energieversorger aus der Region setzt somit die bereits seit 2009 bestehende Unterstützung des „Marketingpools Harzer-Hexen-Stieg“ fort. Der Geschäftsführer der Harz Energie, Konrad Aichner, und die Geschäftsführerin des Harzer Tourismusverbandes, Carola Schmidt, unterzeichneten im Rock Resort St. Andreasberg unweit des Harzer-Hexen-Stiegs die entsprechende Kooperationsvereinbarung.

„Wir zeigen als Unternehmen in vielfältiger Weise mit eigenen Produkten und unserem gesellschaftlichen Engagement, dass wir tief in der Region verankert sind. Daher stehen wir auch zu unserer nachhaltigen Unterstützung des Harzer-Hexen-Stiegs als Aushängeschild für die Region“, so Konrad Aichner.

Als Unternehmen tief in der Region verankert

Die HTV-Geschäftsführerin Carola Schmidt freut sich über den Fortbestand der Kooperation: „Gerade in der aktuellen Situation hat sich gezeigt, dass der Harz mit seinem umfangreichen Wander- und Outdoorangebot im Wettbewerb gut positioniert ist. Allerdings sind wir auf die regelmäßige Unterstützung starker Partner aus der Region angewiesen, um den Harzer-Hexen-Stieg als Leuchtturm für den Wandertourismus im Harz auf seinem hohen Niveau halten und weiterentwickeln zu können. Nur durch die Beteiligung der Harz Energie und weiterer Partner können wir die Ansprüche an den Qualitätswanderweg erfüllen und die Kommunikation über moderne Marketingkanäle sicherstellen.“

Neben der Harz Energie beteiligen sich die Sparkassen aus dem Gebiet des Harzer-Hexen-Stiegs sowie die Harzer Mineralquelle Blankenburg am Sponsoring für das länderübergreifende Erfolgsprojekt. Der Harzer-Hexen-Stieg ist ein Gemeinschaftsprojekt vom Harzklub, dem Nationalpark Harz und dem Harzer Tourismusverband.

Er verbindet seit 18 Jahren Osterode und Thale auf insgesamt 149 Kilometern und zeigt den Wanderern entlang des Weges die beeindruckende naturräumliche und kulturhistorische Vielfalt des Harzes.

Abwechslungsreiche Strecken und top Wanderinfrastruktur

Er zählt zu den „Top Trails of Germany“ und trägt seit 2008 die Auszeichnung „Qualitätsweg Wanderbares Deutschland“ des Deutschen Wanderverbandes. Diese Auszeichnung bescheinigt dem Weg neben der abwechslungsreichen Streckenführung eine hochklassige Wanderinfrastruktur – von der Wegbeschaffenheit über die Ausschilderung bis hin zur Unterkunft.