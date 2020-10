Der Harz, unser nördlichstes Mittelgebirge, ist nicht umsonst eine beliebte Urlaubsregion, und wer den Harzer-Hexen-Stieg schon gelaufen ist, kann von einem besonderen Wandererlebnis erzählen.

Fast 100 Kilometer von Osterode nach Thale oder umgekehrt, bergauf und bergab, bietet die Fernwanderung viel: natürlich herrliche Natur, Stille und Einsamkeit auf langen Wegstrecken, den freundschaftlichen Austausch von Gleichgesinnten, die mit turmhohen Gepäck auf dem Rücken unterwegs sind, dann wiederum das Eintauchen in Menschenmassen an touristischen Hotspots, tiefe Einblicke in die Folgen des Klimawandels, jede Menge Montangeschichte am Wegesrand und viele Stempelstellen der Harzer Wandernadel.

Langer Anstieg

Für Geistesnahrung und körperliche Herausforderungen ist also reichlich gesorgt, der Anstieg von Osterode aus nach Buntenbock über den Eselsplatz (Stempelstelle 140) und das Mangelhalber Tor gibt einen Vorgeschmack auf Kommendes, eine Strecke, empfohlen als erste Etappe. Mein Weg führt mich aber gleich weiter zum alten Grabensteigerhaus, der Gaststätte Dammhaus für ein deftiges Mittagessen, dann vorbei an der Eisenquelle bis nach Altenau, der ehemals freien Bergstadt, heute heilklimatischer Kurort.

Reges Treiben herrscht auf den Wanderwegen zum Brocken. Foto: Michael Paetzold / HK

Mit schwerem Gepäck unterwegs ist auch Frauke aus Marburg, gut beschirmt vor der brennenden Sonne durch einen breitkrempigen Hut. Am Bärenbrucher Teich kommen wir ins Gespräch und laufen ein Stück zusammen. Wie viele andere junge Hexen-Stieg-Wanderer hat sie alles dabei für die Übernachtung im Freien. „So bin ich absolut unabhängig und erlebe die Tour in besonderer Weise“, erklärt die künftige Psychologin und Erlebnispädagogin und gibt sich entspannt auf die Frage, ob es nicht etwas unheimlich sei, so allein in der Wildnis jenseits der Komfortzone. „Was soll schon passieren!“ Es ist ihre erste Fernwanderung, sieben Tag Zeit hat sie sich genommen für den Harz, hat nichts gebucht und genießt die Freiheit kurz vor Eintritt in den ersten Job. Den Harz und das oft gruselige Harzer Wetter kennt sie nicht und wird es auf ihrer Tour zum Glück auch nicht kennenlernen.

Viele junge Wanderer sind unterwegs, allein und in Gruppen, und zeugen von einem wachsenden Interesse am Naturerleben, Wandern hat bei der jungen Generation längst das negative Image verloren, das dieser Form der Freizeitgestaltung lange anhaftete.

An der Eisenquelle am Dammgraben kurz vor Altenau fülle ich auf Anraten der Begleitlektüre die Trinkflasche, der Geschmack des Wassers ist eigen wegen des hohen Eisengehalts, aber immerhin: Es soll gesund sein. Rostrot sind die Ablagerungen in der Abflussrinne, die die durstige Weimaranerhündin Alva erstmal richtig aufwühlt.

Für Wanderer und Hund heißt es nach vielen Kilometern erstmal: Füße kühlen. Foto: Michael Paetzold / HK

Wandern mit Hund also, ohne gebuchte Unterkunft: Das kann bei der Quartiersuche spannend werden, entpuppte sich aber zumindest in Altenau im Hotel Drei Eichen als komplett unkompliziert. Wenn auch etwas in die Jahre gekommen punktet die Herberge mit sauberem Zimmer, gutem Service und fairem Preis. In die Jahre gekommen ist auch der Ort selbst mit seinen kleinen Bergmannshäuschen, durch den sich tagsüber der Verkehr Richtung Okertalsperre und Torfhaus schiebt. Anwohner müssen im Sommer irgendwie mit dem Dröhnen der Motorräder leben. Es gibt wenige Cafés, Restaurants, einige kleine Läden für touristisches Allerlei, eine Therme und einen attraktiven Kräuterpark. Gebäude mit verblasstem farbig gefassten Harzer Behang zeugen von besseren Zeiten. Wirklich angekommen in der Moderne scheint man hier nicht.

Aus meinem Hotelfenster fällt der Blick ungehindert auf die Harzberge. Das Grün der Fichten wechselt sich ab mit dem Braun abgestorbener Bestände, wie sie den Hexen-Stieg-Wanderer begleiten, ebenso wie das Dröhnen schwerer Maschinen, die im Wald tote Fichten für den Weitertransport nach China oder in die USA vorbereiten. Und ganz oben ragt die sagenumwobene Wolfswarte aus dem Wald, eine markante Felsformation und erster wichtiger Anlaufpunkt der nächsten Etappe von Altenau zum Torhaus, über den Brocken nach Schierke. Eine Magnesiumtablette schon am ersten Abend hilft, die strapazierten Muskeln nach etwa 25 Kilometern und langem Aufstieg zu entspannen.

Der zweite Tag der Wanderung beginnt mit einem herrlichen Sonnenaufgang und einem Frühstück am Bett, denn der Hund darf natürlich nicht in den Frühstücksraum. Stattdessen gibt es Brötchen und Kaffee aufs Zimmer.

Wohl selten bescheint den Harz so zuverlässig die Sonne, wie in diesen Tagen Mitte September. Doch sie kann Fluch und Segen zugleich sein, wie sich schnell zeigt. Die weiten Wiesenflächen hinauf geht es zunächst wieder auf den Hexen-Stieg mit einem beeindruckenden Blick zurück auf das traditionsreiche Harzstädtchen, dann entlang dem Graben bis zum Wehr der kleinen Oker und der Hexen-Stieg-Station Wasserknechte, die über deren Auftrag im Bergwerk informiert. Dann tritt das ein, was zu erwarten war, ein geradezu nicht enden wollender Anstieg, und der noch auf einem bald freudlos zu nennenden Forstweg, der in Teilen den gesperrte und so eindrucksvollen Bergpfad Magdeburger Weg ersetzt. Da heißt es, langen Atem beweisen bis zur imposanten Felsformation Wolfswarte auf 918 Metern Höhe in der Kernzone des Nationalparks. Eigentlich ist sie ein Tourismusmagnet, am frühen Morgen aber noch erfrischend menschenleer. An der frühneuzeitlichen Jagdeinrichtung sollen Jäger früher Wölfe mit Ködern angelockt und dann getötet haben.

Die Brockenbahn schafft Touristen auf den Gipfel. Foto: Michael Paetzold / HK

Was für ein Kontrast: Der Stille und Einsamkeit hoch über der Welt folgt der Zivilisationsschock auf dem eng bebauten Torhaus mit Brockenblick auf 812 Metern Höhe (unter anderem Torhaus Harzressort, Schullandheim, Jugendherberge). Es ist später Vormittag und die Parkplätze füllen sich schnell. Biker und Touristen, die mit den Pkw angereist sind, genießen einen Kaffee oder ein Eis, beschauen sich das Brockenmassiv, und das Nationalpark-Besucherzentrum Torfhaus informiert als „Trittstein in die Wildnis“, über die Anliegen des Parks. Doch von Wildnis kann, nimmt man die Wanderwege zum Brocken in den Blick, keine Rede sein. Vielmehr schiebt sich ein zum Glück bewusst gelenkter aber nicht enden wollender Strom von Menschen auf den 1.141 Meter hohen Brocken (Stempelstelle 9). Fernwanderer mischen sich unter Tagesausflügler und werden auseinandergetrieben von Mountainbikern, denen der Elektroantrieb den Aufstieg versüßt. Was auf dem Gipfel bei strahlendem Sonnenschein und bester Fernsicht, übrigens keine Selbstverständlichkeit, selbst los ist, mag man sich leicht ausmahlen. Die Brockenbahn schafft schnaufend zusätzlich reichlich Publikum hinauf. Nein, irgendwie bin ich auf den Trubel nicht eingestellt und marschiere, wie schon den Berg hinauf in praller Sonne, zügig die Brockenstraße hinunter. Gut 750 Höhenmeter liegen hinter uns, und auch der steile Abstieg durch den abgestorbenen Fichtenwald bleibt nicht ohne Folgen. Ein Schuhwechsel ist angesagt, denn erste Blasen drücken. Hochwillkommen ist ein kleines Gewässer während des Abstiegs nach Schierke, gelegen im Landkreis Harz in Sachsen-Anhalt, in dem Hündin Alva ihre Pfoten kühlen kann.

Doch es war keine gute Idee, den Hexen-Stieg zu verlassen, wie sich später herausstellte, nicht nur, weil mir zwei Stempelstellen der Harzer Wandernadel durch die Lappen gehen, sondern es in ganz Schierke scheinbar keine Übernachtungsmöglichkeit gibt. Aber woanders hätte es vermutlich nicht besser ausgesehen, wie hinterher die Recherche im Internet bestätigt. Seit der Zeit um 1900 bis in die 40er Jahre galt der auch heute noch schmuck herausgeputzte Ort als St. Moritz des Nordens, prächtige Villen säumen die Straßen.

Eis und kaltes Wasser

„Keine Chance, alles ausgebucht“, verlautet in der Touristinfo, Nachfragen bei mehreren Pensionen direkt bleiben erfolglos. Und dann mit Hund nur für eine Nacht? Ein Vermieter beäugte die nach rund 25 Kilometern Hitzeschlacht abgekämpften Ankömmlinge sichtlich misstrauisch. „Nein alles belegt.“ Jetzt kann nur noch innerfamiliärer Support weiterhelfen, also zurück nach Osterode. Während ich im komplett belegten Café am Kurpark bei Eis und kalten Wasser auf den Rücktransfer warte und mich unter dem Schirm vor der Sonne wegducke, erklärt mir die Bedienung auf Nachfrage freundlich, warum der Ort so frequentiert ist und Pensionen keine Zimmer frei haben. „September ist grundsätzlich eine gute Wanderzeit, das Wetter ist bestens und, was entscheiden ist, wegen Corona bleiben die Menschen im Land.“ Diese Einschätzung bestätigt später auch eine Gastronomin in Rübeland.

Hexen-Stieg gabelt sich

Über Drei Annen Hohne geht es am nächsten Tag weiter auf dem Hexen-Stieg nach Königshütte, die großen Anstiege sind zum Glück Geschichte. In frühtaulicher Euphorie laufe ich erstmal falsch durch ehemals bewaldete und jetzt abgeräumte staubtrockene Flächen zwischen Bergen von aufgestapelten Fichtenstämmen, übersehe den Abzweig und muss nach mehreren Kilometern umkehren. Das passiert schnell, denn der Wegeverlauf ist, wenn auch zumeist gut ausgeschildert, etwas unübersichtlich. Durch den stillen Ort Königshütte mit angelegtem Wasserfall (Stempelstelle 40) geht es zur Ruine der Königsburg (Stempelstelle 41). Hier gabelt sich der Hexen-Stieg. Die Hauptroute verläuft zur Rappbodetalsperre zunächst vorbei an der Vereinigung von Kalter und Warmer Bode und entlang der Überleitungssperre. Erschreckend leer ist sie dieser Tage, wie auch die Trockenheit im dritten Jahr an den anderen große Wasserreservoirs der Harzwasserwerke sichtbar wird.

Hier treffe ich ein Ehepaar aus Erfurt wieder, mit dem ich schon zuvor einen kurzen Gedankenaustausch hatte. Auch die beiden Thüringer hatten sich wegen des guten Wetters kurzfristig entschlossen, den vom Deutschen Wanderverband mehrfach als Qualitätswanderweg ausgezeichneten Fernwanderweg im Harz zu absolvieren. „Das hatten wir uns schon lange vorgenommen“, erzählen sie, Unterkünfte gebucht haben sie nicht. Einmal schon mussten sie mit dem Bus nach Wernigerode fahren, weil am Hexen-Stieg kein Zimmer zu bekommen war. Als wir uns später in Thale im Bodekessel wiedertreffen und die Wanderung gemeinsam beenden, sieht es ähnlich aus. Kein Doppelzimmer in der ganzen Stadt, bedauern sie, bevor wir auseinandergehen. Eigentlich wollen sie noch einen Tag bleiben.

Von der knapp 920 Meter hohen Wolfswarte fällt der Blick weit ins Land. Foto: Michael Paetzold / HK

Es geht nun gemächlich abwärts nach Rübeland durch lichte gesunde Laubwälder, dann weiter auf einem geologischen Lehrpfad bis in die als Höhlenort bekannte Siedlung mit ihren etwa 1.400 Einwohnern. Geprägt ist sie vom Kalksteinabbau, der nach der Wende von den Fels-Werken übernommen wurde. Weithin bekannt sind die beiden Rübeländer Tropfsteinhöhlen. Ein wenig grau wirkt der Ort, selbst bei Sonnenschein, optischer Mittelpunkt sind die Anlagen der Rübelandbahn und die Bundesstraßen 27 und 81. Außengastronomie sucht man beinahe vergebens. Es ist Mittag und zum Glück liegt etwas zurück von der Straße dann doch ein kleines Gasthaus mit Tischen im Freien und mit Harzer Wildgulasch auf der Karte. 11,50 Euro, das sind Preise! Am Nachbartisch bestellt eine Frau Milchreis. Die Wanderin ist Vegetarierin und findet unter Rouladen, Schnitzeln und Schweinebraten nicht ihre kulinarische Erfüllung. Es entspannt sich ein denkwürdiger Dialog zum Schmunzeln: „Milchreis? Kann ich nicht machen“, erklärt die Wirtin bestimmt, zu aufwendig für eine Person. „Aber nehmen Sie doch Knödel und Rotkraut oder einen Salat“, schlägt sie stattdessen vor. „Aber Milchreis steht doch auf der Karte“, insistiert die Frau. „Na gut, dann mache ich eben Milchreis“, gibt die Wirtin unter Augenrollen und sichtlich genervt nach. Auch das ist Harzer Charme. Später treffe ich die Wanderin wieder. Und tatsächlich: Sie hat ihren Milchreis noch bekommen.

Der Hexen-Stieg schlängelt sich jetzt durch die Randbereiche des Ortes mit kleinen Häuschen auf gepflegten Grundstücken. Hier haben es sich die Menschen mit Blumen, Wurzelmännchen und viel Farbe schön gemacht, ganz entgegen des ersten Eindrucks von Rübeland. Freundlich grüßt ein älterer Herr beim Heckenschneiden. Nein sagt er, die vielen Wanderer störten ihn nicht und erklärt gleich den weiteren Wegeverlauf, nämlich immer an der schönen Bode entlang. Durch den Ortsteil Neuwerk geht es weiter, auch hier ein ähnliches Bild von gepflegten Harzhäuschen, ein wahres Dorfidyll.

Auch so sieht der Harz aus. Foto: Michael Paetzold / HK

An der Wendefurther Talsperre (Stempelstelle 62) unterhalb des Rappbodestausees mit der höchsten Staumauer Deutschlands (106 Meter) und der 100 Meter über dem Stausee der Talsperre Wendefurth hängenden Brücke, einem absoluten Touristenhighlight, beginnt meine letzte Etappe auf dem Hexen-Stieg – der zweifellos wildeste Abschnitt der Fernwanderung durch das romantsche Bodetal. Immer enger wird die Schlucht vor den hübschen Orten Altenbrak und Treseburg, bis nur noch ein schmaler Bergpfad (Stempelstelle 69) das zunehmend wilde Wasser begleitet, und mal direkt auf Höhe der Bode entlang führt, mal hoch an der Felswand über gesicherte Stege. Lebensgefahr droht durch herabstürzendes Gestein, warnen Hinweistafeln. Und in der Tat: Nach einem gewaltigen Felssturz kurz hinter der Teufelsbrücke im Jahr 2010 war dieser Teil des Hexen-Stieges lange verschüttet und gesperrt.

Nach einem kurzen Anstieg öffnet sich der Blick von oben auf den imposanten Bodekessel und die knapp 300 Meter aufragenden Felswände mit der Rosstrappe auf der einen, dem Hexentanzplatz auf der anderen Seite. Atemberaubend! Es folgt ein steiler Abstieg über den felsigen Pfad zur Teufelsbrücke über die Bode und ein letzter Stopp im Gasthaus inmitten des Canyons. Mehrfach, so erzählt der Wirt, hätten sich schon Felsbrocken gelöst und das Dach der Garage zerschlagen. Personenschaden gab es aber bislang nie.

In Thale stehe ich mit den Wanderern aus Thüringen in einem weiten Park kurz vor dem Bahnhof am wenig spektakulären Endpunkt des Wanderweges, der 2008 zum Beliebtesten Deutschlands gewählt wurde. Wir verstehen warum. „Schade, dass es vorbei ist, die Tour hat sich gelohnt“, befinden wir unisono. Und meine Entscheidung steht: Den Hexen-Stieg werde ich noch einmal gehen, mit festen Übernachtungen, vielleicht in kleineren Etappen, um mehr Zeit zu haben für all das Sehenswerte, das ich ungesehen am Wege liegen ließ oder diesmal nur gestreift habe. Doch fest planen heißt auch abhängig sein. Wenn dann nur das Harzer Wetter wieder mitspielt!