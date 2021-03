Göttingen: Keine Wahl beim Impfzentrum

In Göttingen gibt es derzeit zwei Impfzentren. Eines wird von der Stadt Göttingen betrieben, das andere vom Landkreis. Können Bürger selbst wählen, in welchem Zentrum sie ihren Impftermin wahrnehmen? Diese Frage beantwortet die Stadt Göttingen in ihrem Corona-Blog. Derzeit sei eine freie Wahl nicht möglich: Wer einen Impftermin vereinbart, bekommt ein Impfzentrum vorgeschlagen.

Hintergrund sind nach Angaben des Landes Probleme bei der gerechten Verteilung von Terminen. So sei in den ersten Tagen der Impfkampagne wiederholt versucht worden, in weit entfernten Impfzentren einen Termin zu bekommen, wenn in dem nächstgelegenen Impfzentrum keine Termine frei waren. Dies habe dazu geführt, dass die Menschen aus derart frequentierten Städten und Landkreisen kaum mehr eine Chance hatten, selbst zum Zuge zu kommen. Aus diesem Grund würden jetzt für einen Übergangszeitraum Termine nur in dem Impfzentrum der Stadt oder des Landkreises vergeben, in dem der Impfling wohnt.

Das gilt auch, wenn ein anderes Impfzentrum örtlich näher liegt. Nur dies stelle eine gleichmäßigere Verteilung des Impfstoffs sicher. Wenn mehr Impfstoff zur Verfügung steht, soll jedoch eine Auswahl des Impfzentrums möglich sein. kic