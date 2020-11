Rehaklinik in Seesen steht vor dem Aus

Der Klinikkonzern Asklepios hat am 16. November gegenüber dem Betriebsrat der S childautal-Kliniken die Schließung der Reha-Klinik in Seesen für Ende Februar 2021 angekündigt. Das berichtet die Gewerkschaft Verdi in einer Pressemitteilung. Ralf Nehmzow, Pressesprecher der Asklepios Kliniken Seesen, bestätigte dies am 17. November in einer Mitteilung der Klinik. Demnach habe die Geschäftsführung der Klinik bei einem Gesprächstermin mit dem Betriebsrat am Montag ihre Absicht geäußert, „den Betrieb der Reha in Seesen nach der deutlich eingeschränkten Geschäftstätigkeit in den vergangenen Monaten nicht wieder hochzufahren“, schreibt Nehmzow. „Gleichzeitig haben wir mit dem Betriebsrat Verhandlungen über den Interessenausgleich und Sozialplan mit dem Ziel aufgenommen, den Betrieb nicht fortführen zu wollen.“

Hintergrund dafür sei laut Kliniksprecher die schlechte wirtschaftliche Gesamtsituation der Klinik. Diese habe sich „im laufenden Jahr, neben den scharfen wirtschaftlichen Einschnitten infolge der Covid-19-Pandemie , durch einen schweren Wasserschaden und die unerbittlichen Streikmaßnahmen , zu denen die Gewerkschaft Verdi in voller Kenntnis der schwierigen wirtschaftlichen Verfassung des Unternehmens ohne Unterlass aufgerufen hat, in einer Weise zusätzlich verschärft, die nun keine andere Option mehr zulässt. Wir bedauern diese Entwicklung sehr.“

Verdi: 140 Arbeitsplätze stehen auf dem Spiel

Die Gewerkschaft zeigt sich in ihrer Pressemitteilung empört über diesen Schritt des Konzerns. Diese Entscheidung bedeute „das Aus für ein Konzept, das jahrelang Erfolgsgarant der Klinik war“, schreibt Verdi. Die Beschäftigten würden jetzt mit weiteren Kündigungen und drastischen Auswirkungen auch für die Akutklinik rechnen. Weiter: „Noch in der letzten Woche hatte der Prokurist der Rehaklinik, Felix Sasse, in einer Mitteilung an die Beschäftigten angekündigt, am 16. November über Vergütungsgrundsätze für die Reha-Klinik verhandeln zu wollen. Er ‚freue sich auf die zukünftige Zusammenarbeit ‘. Doch kommt alles ganz anders, wenn es nach dem Konzern geht: statt über die Zukunft des Hauses zu sprechen will Asklepios die Reha-Klinik schließen. Die Beschäftigten fühlen sich wieder einmal hintergangen.“ Laut Gewerkschaft stünden bis zu 140 Arbeitsplätze auf dem Spiel. „Damit finden die Auseinandersetzungen für gute Patientenversorgung und die Rettung des Standortes einen weiteren, traurigen Höhepunkt .“

Die Beschäftigten rechnen laut Verdi damit, dass die Schließung der Reha auch drastische Auswirkungen auf das Akut-Haus haben wird. So hätten bereits zahlreiche Beschäftigte in der Pflege angekündigt, das Haus zu verlassen, die für den Betrieb der Klinik unerlässlich seien, berichtet die Gewerkschaft.

Kliniksprecher: „Rehaklinik hat keinen öffentlichen Versorgungsauftrag“

Dazu erklärt Kliniksprecher Nehmzow: „Wir bitten um Verständnis , dass wir während der Verhandlungsphase mit dem Betriebsrat über den Interessenausgleich und Sozialplan aktuell keine weiteren Details sagen können. Wir möchten aber deutlich betonen, dass die Akutklinik in Seesen, für die es im Gegensatz zur Rehaklinik einen öffentlichen Versorgungsauftrag gibt, davon nicht betroffen ist. Im Gegenteil: Für die Akutklinik sehen wir auch weiterhin deutliches Wachstums- und Entwicklungspotenzial .“

Es sei „allgemein bekannt und völlig unbestritten“, so Nehmzow, „dass Rehakliniken in Deutschland durch den deutlichen Rückgang der Behandlungen im Zuge der Pandemie sich aktuell in einer wirtschaftlich schwierigen Lage befinden – Seesen bildet da keine Ausnahme !“ Die Asklepios Rehaklinik in Seesen geriet angesichts wegen der sich nun erneut verschärfenden Corona-Pandemie weiter in Schieflage , erklärt er. Das Thema Rehakliniken werde „von außen stark emotional aufgeladen, ist aber wesentlich vielschichtiger und komplizierter als für Außenstehende auf den ersten Blick ersichtlich. Denn Tatsache ist nun einmal, dass wir uns lediglich im Rahmen der gesundheitspolitischen Rahmenbedingungen bewegen können.“

Patienten durch die Pandemie massiv zurückgegangen

Er führt weiter aus, dass die Zahl der in Deutschlands Reha-Einrichtungen versorgten Patientinnen und Patienten im April und Mai dieses Jahres pandemiebedingt um bis zu 70 Prozent zurückgegangen sei. Im Juni und Juli seien im Vergleich zum Vorjahr rund 30 Prozent weniger R eha-Maßnahmen durchgeführt worden, melden laut Nehmzow die Verbände. Einen vergleichbaren Rettungsschirm wie für die Akutkliniken gebe es nicht. „Hinzu kommt: Rehakliniken wie die in Seesen unterliegen ganz anderen Finanzierungsgrundsätzen , werden nicht refinanziert, die Investitionen müssen hier zu 100 Prozent selbst erwirtschaftet werden.“

Gewerkschaftssekretär Patrick von Brandt vertritt eine andere Auffassung: „Asklepios macht wieder einmal deutlich: es geht diesem Konzern um Profitmaximierung , sonst nichts. Obwohl die Reha profitabel betrieben wurde, reichte das diesem Konzern nicht aus. Das ist nackte Kapitalmacht , die hier ihre hässliche Fratze zeigt.“

„Gesundheitspolitischer Unsinn“

Die Stärke und das Erfolgsrezept der Schildautal-Kliniken sei die enge Verzahnung von Reha, Therapie und Akuthaus, schätzt Verdi die Sache ein. Gewerkschaftssekretär Jens Havemann erklärt: „Was hier passiert ist betriebswirtschaftlicher und gesundheitspolitischer Unsinn . Um ein Haus erfolgreich zu betreiben ist nichts wichtiger als Personal zu halten und zu gewinnen. Was die Öffentlichkeit hier sieht, ist die Geisterfahrt eines Konzerns, der den Bezug zu den Notwendigkeiten unseres Gesundheitssystems voll und ganz verloren hat. Hier muss die Politik handeln.“

Kliniksprecher Nehmzow weist dagegen auf die Gefahr einer Insolvenz für ein privat geführtes Unternehmen hin und schreibt: „Wir haben daher eine besondere gesellschaftliche Verantwortung , wirtschaftlich gesund zu bleiben, die wir sehr ernst nehmen. Das sollte jedem einleuchten.“

„Asklepios ist ein Familienbetrieb und keine Aktiengesellschaft“

Die aktuelle Situation komme auch nicht überraschend, stellt er fest: „Wir haben wiederholt und transparent dargestellt, wie brisant die Lage ist. Vor diesem Hintergrund hatte die Geschäftsführung unlängst Vertreter des Wirtschaftsausschusses der Einrichtung bereits entsprechend über die Misere der Rehaklinik informiert und den Betriebsrat zur Aufnahme von Interessensausgleichs- und Sozialplanverhandlungen für die Belegschaft aufgefordert.“

An Kritiker des Konzerns gerichtet, erklärt er: „Asklepios ist ein Familienbetrieb und keine Aktiengesellschaft . Es gibt also keine Aktionäre, sondern der Eigentümer investiert den Großteil wieder in die Häuser der Asklepios-Gruppe. Auch die Rehaklinik wurde wirtschaftlich von der Asklepios-Gruppe mitgetragen. Allein in den vergangenen Jahren haben wir Investitionen in Millionenhöhe aus den Einnahmen der Vorjahre in Seesen getätigt, um dort die Kliniken weiter auszubauen sowie modern und zukunftssicher aufzustellen. Fest steht: Wir stehen fest zu unserem Versorgungsauftrag in der Harz - Region !“