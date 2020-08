Nun je ein Familienzentrum in jeder Gemeinde im Kreis Göttingen

Die Ideenpools sind eine schöne Idee. Denn es ist wichtig, Wünsche und Ideen von Eltern und Kindern in den Familienzentren zu berücksichtigen. Umso eher werden die dortigen Angebote dann auch angenommen.

Bleibt nur zu hoffen, dass davon auch rege Gebrauch gemacht wird. Und vor allem, dass sich davon die Zielgruppe angesprochen fühlt. Denn die Familien zu erreichen, in denen Eltern und vor allem Kinder besondere Unterstützung benötigen, stelle ich mir oftmals sehr schwierig vor. Ein Ziel der Zentren ist schließlich auch, bei frühkindlichen Störungen rechtzeitig zu handeln und so späteren Problematiken vorzubeugen. Durch den Wandel in der Gesellschaft können Familien aber auf jeden Fall jede Hilfe gebrauchen.