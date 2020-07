Motorradfahrer wird bei Unfall im Harz schwer verletzt

Bei einem Unfall am Sonntagabend im Harz ist ein Motorradfahrer schwer verletzt worden. Das meldet das Polizeikommissariat Oberharz.

Der Biker war demnach gegen 19 Uhr auf der Bundesstraße 241 von Osterode in Richtung Clausthal unterwegs. Auf Höhe der Bushaltestellen an der Zufahrt Flambacher Mühle kam er aus bislang unbekannten Gründen ins Schlingern, überfuhr eine Bordsteinkante an der Bushaltestelle und den Grünstreifen. Auf dem parallel verlaufenden Radweg stürzte der 42-Jährige schließlich mit seinem Krad. Dabei verletzte er sich schwer.

Der Fahrer wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Das stark beschädigte Motorrad wurde von einem Abschlepper geborgen, so die Polizei abschließend. pol