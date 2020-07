Stand Sonntag: Vier Corona-Neuinfektionen im Altlandkreis

Im Landkreis Göttingen sind aktuell 13 Personen am Coronavirus erkrankt. Die Gesamtzahl bestätigter Infektionen liegt bei 1.328; davon sind 508 in der Stadt Göttingen gemeldet, 820 im weiteren Kreisgebiet.

1.234 Personen sind wieder von der Infektion genesen, 81 sind in Verbindung mit einer Erkrankung an Covid-19 gestorben. Das teilt der Landkreis am Sonntagnachmittag mit. Die Quote der Neuinfektionen je 100.000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen liegt bei 2,44.

Die Fallzahlen:

Gemeinde Bad Grund 45 Infizierte/0 Erkrankte, Stadt Bad Lauterberg 86/3, Stadt Bad Sachsa 80/1, Samtgemeinde Hattorf 44/0, Stadt Herzberg 208/1, Stadt Osterode 98/2 sowie Gemeinde Walkenried 4/0.