Corona-Ausbruch in Göttingen: Chronologie der Ereignisse

Ein Einsatzfahrzeug der Polizei steht vor dem Iduna-Zentrum. Bei mehreren größeren privaten Feiern haben sich in Göttingen etliche Menschen mit dem neuartigen Coronavirus infiziert. In dem Komplex wohnten rund 60 Kontaktpersonen.

Im Zuge der neuen Corona-Welle nach Familienfeiern in Göttingen ist die Zahl der positiv auf Corona getesteten Menschen weiter angestiegen. Aktuell sind 120 Personen erkrankt, davon 102 Menschen in der Stadt und 18 Personen im Landkreis Göttingen. Insgesamt drei Personen sind in stationärer Behandlung; eine Person muss beatmet werden. Von 57 getesteten Kindern sind 49 Covid-19-positiv: 28 Jugendliche an weiterführenden Schulen, 11 Kinder an Grundschulen und 10 Kinder in Kitas.

Der „Patient Null“ muss beamtet werden, sagte Sozialdezernentin Petra Broistedt während einer Pressekonferenz des Krisenstabs. Von ihm ging die neue Infektionswelle in Göttingen aus. „Ob er sich bereits zuvor angesteckt hatte, ist unklar, er hat viele soziale Kontakte”, so Broistedt. Ermittelt wurde demnach, dass „Patient Null“ während der privaten Feiern nach dem muslimischen Fastenbrechen das Corona-Virus an andere weitergegeben hat. Broistedt, Göttingens Oberbürgermeister Rolf-Georg Köhler (SPD) und Rechtsdezernent Christian Schmetz informierten am Donnerstagabend weiter über den aktuellen Stand des Ausbruchs.

Verstöße gegen „Distanz und Hygiene”, so Köhler, hätten zu dem Ausbruch geführt. Broistedt betonte, dass in den Wochen vor dem Zuckerfest nahezu keine Neuinfektionen in Göttingen mehr verzeichnet worden seien. Im Zuge der neuen Infektionen seien mehr als 300 Kontaktpersonen vom Gesundheitsamt ermittelt worden. Man wolle versuchen, das Infektions-Geschehen mit Einzelmaßnahmen einzudämmen, sagte Göttingens Oberbürgermeister Rolf-Georg Köhler (SPD) während einer Pressekonferenz des Krisenstabes.

Viele der mehr als 300 Kontaktpersonen seien im Sport und vor allem im Vereinssport aktiv. Auch hier zieht die Verwaltung Konsequenzen: „In den nächsten zwei Wochen wird der Mannschaftssport verboten”, so Broistedt. Das gelte sowohl für den Trainings- als auch für den Wettkampfbetrieb der Göttinger Vereine. „Wir werden heute noch alle Vereine anrufen”, sagte sie am Mittwochabend. Mit dem Landkreis stimme man sich noch ab, welche Vereine auch dort davon betroffen sein könnten.

Altenheim betroffen

Die von Köhler angesprochenen Maßnahmen werden jetzt kommen: „Wir haben einen positiv getesteten Mitarbeiter im Freibad Weende und einen in einem Altersheim”, sagte Sozialdezernentin Petra Broistedt. Maßnahme eins sei deshalb, das Freibad Weende zu schließen. „Das ist bereits am Mittwoch erfolgt“, so die Dezernentin. Das Altersheim soll schnellstens durchgetestet werden.

Die Tests im betroffenen Pflegeheim wurden durch die Heimaufsicht der Stadt Göttingen gemeinsam mit der Heimleitung organisiert und werden am Freitag, 5. Juni, vorgenommen. Das Niedersächsische Landesgesundheitsamt wertet die etwa 250 Tests aus.

Zudem sollen bis zum Wochenende sämtliche 700 Bewohner des Iduna-Zentrums auf das Corona-Virus getestet werden. „Vermutlich bauen wir zwei Zelte dafür auf“, so Broistedt. Alle Bewohner bekommen eine Aufforderung, sich dort einzufinden. „Der Test ist nicht freiwillig“, betonte Broistedt. Getestet werden soll voraussichtlich in den zwei Zelten. Die Verwaltung hofft, bis Ende des Wochenendes alle Tests vorgenommen zu haben.

Im Zeitraum von Freitag bis Sonntag, 5. bis 7. Juni, sind die Testungen im Hochhauskomplex jeweils in der Zeit zwischen 10 und 14 Uhr geplant. Am Donnerstagabend sollte der Fachbereich Ordnung etwa 600 Einladungsschreiben zu den Testungen zustellen. Die Tests finden in der Tiefgarage des Hochhausgebäudes statt. Es werden Vorkehrungen getroffen, um den geregelten Zugang und Abgang zu gewährleisten, Wartezeiten kurz zu halten und Abstände zwischen den Betroffenen einhalten zu können.

Die Testung findet in Kooperation der Stadt Göttingen mit der Universitätsmedizin Göttingen, der Kassenärztlichen Vereinigung, den Laboren der Max-Plank-Institute und der Polizei statt. Seitens der Stadt sind der Fachbereiche Ordnung, Gesundheitsamt und die Berufsfeuerwehr beteiligt. Dolmetscher stehen zur Verfügung, wenngleich nach Informationen der Stadt vermutlich alle Bewohnenden über die erforderlichen Deutschkenntnisse verfügen.

Bislang gehe der Krisenstab auch davon aus, dass die geschlossenen Schulen und Kindertagesstätten ab Montag wieder geöffnet werden. Noch aber liegen nach Broistedts Aussagen nicht alle Testergebnisse der 300 Kontaktpersonen vor. „Ich gehe davon aus, dass wir in den Schulen, wo Kinder infiziert sind, Quarantänen erlassen müssen.“

Die Chronologie der Ereignisse

Samstag, 23. Mai: „Der Ausgangspunkt“ des Geschehens. So erklärte es Oberbürgermeister Rolf-Georg Köhler während einer Pressekonferenz der Stadt. Der 23. Mai ist in diesem Jahr der Beginn des Fastenbrechens nach dem muslimischen Ramadan. Muslime feiern mit Gebeten und Gottesdienste, anschließend oft mit der Familie. In den Moscheen werden die Hygiene- und Abstandsregeln eingehalten. Dort gab es laut Stadtverwaltung deshalb auch keine Ansteckungen mit dem Virus. Anschließend gab es mehrere Familienfeiern, bei denen die Regeln dem Gesundheitsamt zufolge nicht eingehalten wurden.

Dienstag, 26. Mai: Der erste Infektionsfall aus dem Umfeld der Familienfeiern wird gemeldet.

Mittwoch, 27. Mai: Die Zahl der positiv auf Corona getesteten Menschen dieser Gruppen erhöht sich auf vier.

Donnerstag, 28. Mai: Sieben Menschen aus der Gruppe der Kontaktpersonen sind Corona-positiv.

Freitag, 29. Mai: Die Zahl der bestätigten Corona-Fälle erhöht sich auf 17. Die Stadtverwaltung gibt am Abend bekannt, dass es „im Zusammenhang mit mehreren größeren privaten Feierlichkeiten zu einem Ausbruchsgeschehen Covid-19 gekommen ist“. Bei den Betroffenen handele es sich „überwiegend um Mitglieder mehrerer Großfamilien aus Göttingen und Umgebung“. 57 Kinder sind unter den Verdachtsfällen, die Schulen wurden informiert.

Samstag, 30. Mai: 160 Personen werden unter Quarantäne gestellt. Alle Kontaktpersonen in Stadt und Landkreis Göttingen werden auf das Covid-Virus getestet, unabhängig davon, ob sie Krankheitssymptome zeigen.

Sonntag, 31. Mai: Der Krisenstab der Stadt tritt zusammen. Auch über Pfingsten werden etliche Tests veranlasst und in Göttinger Laboren analysiert. Der Stab tritt ab sofort wieder täglich zusammen.

Montag, 1. Juni: Die Zahl der positiv auf das Virus getesteten Personen steigt auf 68. Viele der Personen, die über die Pfingsttage eine Aufforderung zur Testung erhielten, kamen dem nicht nach. Die Stadtverwaltung droht mit Bußgeld.

Dienstag, 2. Juni: Die Stadtverwaltung gibt bekannt, dass alle Schulen der Stadt und weitere im Landkreis bis zum Wochenende geschlossen bleiben.

Mittwoch, 3. Juni: Die Zahl der Infizierten steigt auf 105. Die Verwaltung gibt weitere Maßnahmen bekannt: Unter anderem werden Mannschafts- und Kontaktsportarten in den nächsten 14 Tagen untersagt und das Freibad Weende geschlossen.

Donnerstag, 4. Juni: Die Zahl der Neuinfizierten steigt auf 120, davon 102 in der Stadt und 18 Personen im Landkreis Göttingen. Die Lage wird täglich neu bewertet.

