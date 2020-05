Campingplätze starten unter Auflagen in die Saison

Mit 50 Prozent ihrer maximalen Auslastung dürfen die Campingplätze in Niedersachsen seit Montag wieder ihren Betrieb aufnehmen, unter Beachtung aller erforderlichen Hygiene- und Abstandsregeln. Damit lockert das Land Niedersachsen in der zweiten von fünf Stufen weitere Einschränkungen, die im Zuge der Corona-Pandemie beschlossen worden waren (wir berichteten).

Wie sich Campingplatzbetreiber im Altkreis Osterode auf diese Lockerungen vorbereitet haben und was sie zur aktuellen Situation sagen, haben unsere Redakteure in Erfahrung gebracht.

Campingplatz Eulenburg

Seit feststand, dass der Campingplatz wieder öffnen darf, herrschte auf der Eulenburg bei Osterode hektische Betriebsamkeit und Vorfreude. Viel galt es zu beachten, um den strengen Auflagen in Zeiten von Corona gerecht zu werden. Kapazitäten für etwa 200 Plätze hat die Freizeiteinrichtung unterhalb des Sösestausees, belegt werden darf jetzt nur die Hälfte.

Und doch ist Inhaber Rolf Grönig heilfroh, dass es endlich weitergehen kann. Die Resonanz ist gewaltig, Pfingsten und Himmelfahrt ist er ausgebucht, sein Telefon steht nicht mehr still, weil ihn Anfragen aus ganz Deutschland erreichen. „Seit Montag, 8 Uhr sind wir am Start“, berichtet er, Anmeldungen haben er ohne Ende. „Ich habe jetzt die Liste geschlossen und arbeite mit Warteschleife“, sagt er. Gruppen habe er abgesagt, weil in solchen Konstellationen die Kontaktregelungen nicht eingehalten werden könnten. Dafür habe es von den Betroffenen aber viel Verständnis gegeben. „Ich denke, wir sind gut vorbereitet und haben alles gut organisiert“, macht Grönig deutlich, Gäste werden schon bei der Anreise über die Einschränkungen informiert, beim Einchecken müssen sie unterschreiben, ihres Wissens nach nicht mit dem Coronavirus infiziert zu sein. Aushänge auf dem Gelände und an den Gebäuden geben zusätzlich Aufschluss.

Halb so viele Plätze im Biergarten wie gewöhnlich

Die Plätze in der Gastronomie, in der Gaststube und im Biergarten, wurden halbiert, es werden alle Daten erfasst, um mögliche Infektionsketten nachvollziehen zu können, und es werden Masken angeboten, Desinfektionsmittel stehe zur Verfügung. Nach und nach kommen derzeit die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zurück, die in Kurzarbeit waren.

„Es wird eine spannende Zeit, wie alles organisatorisch umgesetzt werden kann und ob sich die Gäste darauf einstellen“, sagt der Inhaber und blickt mit großer Zuversicht und Optimismus auf die kommenden Wochen. „In Normalzeiten wären wir bei dieser Nachfrage komplett ausgebucht.“

Campingplatz Hübichalm

Alexandra Hermann vom Campingplatz Hübichalm in Bad Grund freut sich, dass der Betrieb nun schrittweise wieder anläuft. Bereits in der vorigen Woche konnte sie wieder für Dauercamper öffnen, seit Montag sind auch Touristen wieder willkommen. Die Abstands- und Hygieneregeln einzuhalten und ein entsprechendes Konzept zu entwickeln, daran habe man in den letzten Tagen kontinuierlich gearbeitet, auch in direkter Zusammenarbeit mit dem Göttinger Gesundheitsamt.

Der Vorteil der Anlage in Bad Grund sei eindeutig: „Wir sind sehr weitläufig, haben viel Platz“, berichtet Hermann. Das sei gerade das Schöne, „dass man bei uns nicht aus der Tür geht und direkt beim Nachbarn im Vorzelt steht“. So könne man etwa aus drei bereits großzügigen Stellplätzen problemlos zwei machen. Die Voraussetzungen dafür, etwa ausreichende und weit verteilte Stromanschlüsse, seien bereits vorhanden.

Abstand gilt auch beim Nutzen den Sanitäranlagen

Obwohl der Platz sich in dieser Hinsicht gut eignet, damit die Betreiber auf die aktuelle Lage schnell reagieren können, gibt es auch Änderungen. So würde laut Hermann etwa der Touristikverband empfehlen, dass Übernachtungsgäste auf Campingplätzen möglichst die eigenen Sanitäranlagen nutzen sollen. Die Nutzung der Campingplatz-Anlagen ist an entsprechende Auflagen gebunden, es würden Mindestabstände gelten, auch die Reinigung und ausreichendes Belüften sei zu gewährleisten, erklärt sie weiter. Im Fall der Hübichalm bedeutet das, dass die Gäste den Sanitärbereich nur einzeln nutzen können. Außerdem werde sie, wie auch in der Gastronomie, Gästelisten einführen, damit gegebenenfalls Infektionswege nachvollzogen werden können. Dies sei zum Wohl der Besucher und zum eigenen. „Man will sich schließlich auch selbst schützen.“

Sehr zufrieden ist Hermann außerdem mit der Zusammenarbeit in der Corona-Zeit, in der sich die Bedingungen so schnell verändern würden. Neben dem Touristikverband hätte das Gesundheitsamt bei Fragen weitergeholfen, auch von der Gemeinde Bad Grund habe sie in den letzen Wochen immer Informationen erhalten. Diese Zeit wurde in Bad Grund genutzt: Bereits im Dezember habe es einen erheblichen Wasserschaden im Sanitärgebäude gegeben, berichtet sie weiter. Seitdem seien umfangreiche Sanierungsarbeiten notwendig gewesen, die auch während der Zwangsschließung andauerten. Es habe darum immer etwas zu tun gegeben: „Wir haben hier durchgeackert.“

Dafür soll es jetzt, nachdem die Bestimmungen entsprechend gelockert wurden, wieder losgehen. Die elektrischen Anlagen seien in der Zwischenzeit ebenso erweitert worden, sodass man jetzt auf der Hübichalm wieder auf Gäste vorbereitet ist. Die ersten Anfragen, gerade für Pfingsten, seien bereits eingegangen, meint Alexandra Hermann. Eines falle jedoch auf: Es scheine so, als wären die Menschen vorsichtiger, auch was die Urlaubsplanung angeht. Denn bisher würden hauptsächlich kurzfristige Buchungsanfragen gestellt. Es wisse schließlich keiner, wie es in den nächsten Monaten weitergeht.

Campingplatz Oderbrücke

Von einer 50-prozentigen Auslastung kann die Familie Luttje, die den Campingplatz Oderbrücke bei Hattorf betreibt, derzeit nur träumen: Derzeit haben sie noch kaum Gäste, zumindest aber Buchungen für die Zeit nach Himmelfahrt, berichtet Freddy Luttje: „Die Leute sind noch ein bisschen ängstlich.“

Die angeordnete Schließung sei ein massiver Einschnitt ins Geschäft gewesen, sagt er und spricht von 60 Prozent Umsatzverlust. Was sie den vergangenen Sommer an Reserven aufgebaut haben, sei verbraucht. Normalerweise wäre der Betrieb zu Ostern richtig in Fahrt gekommen. Und eine richtige Trendwende sieht er noch nicht kommen: „Wir haben sehr viele holländische Gäste, die bleiben jetzt weg. Wir müssen abwarten, was passiert. Falls es einen weiteren Lockdown gibt, sieht es düster aus.“

Der Campingplatz Oderbrücke ist ein reiner Familienbetrieb, mit Freddy Luttje arbeiten dort seine Frau Danielle und Tochter Robin. „Das ist unser Glück“, sagt er. Angestellte zu halten wäre in der aktuellen Lage unmöglich.

Desinfektionsmittelspender und Toilettenschlüssel

Als eine Maßnahme zum Schutz vor Infektionen haben die Luttjes überall auf der Anlage Desinfektionsmittelspender aufgestellt. Die Duschen und Toiletten dürfen nur einzeln genutzt werden, dafür müssen die Gäste einen Schlüssel holen, anschließend wird dort ebenfalls desinfiziert, erläutert Luttje. Das gelte auch für die Gaststätte.

An Himmelfahrt – eigentlich ein wichtiger Tag fürs Geschäft – wollen sie nicht öffnen, das Risiko sei ihnen zu groß, sagt der Betreiber, gerade weil möglicherweise Jugendliche mit Bollerwagen auf Vatertagstour vorbeikommen, um die Gaststätte zu besuchen.

Trotz der Schwierigkeiten gibt Luttje sich zuversichtlich: „Wir kriegen das hin.“ Er sei zuversichtlich, dass besonders die Stammgäste dem Platz die Treue halten, viele hätten zuvor ihre Hoffnung auf eine Wiederöffnung ausgedrückt.

Campingplatz am Blockhaus

Die Betreiber des Scharzfelder Campingplatz am Blockhaus, Monika und Rafael Hamme, äußern sich sehr skeptisch, was die Perspektive des Betriebs angeht. „Es ist tote Hose“, sagt Rafael Hamme zur aktuellen Situation auf dem Platz. „Das Ersparte, die Reserven sind weg. Die Mitarbeiter in Kurzarbeit.“ Zumindest ein paar Buchungen sind eingegangen, doch auch schon wieder erste Stornierungen, so Monika Hamme. Er habe für sich das Jahr mehr oder weniger abgeschrieben, sagt ihr Mann.

Generell gebe es eine große Ungewissheit, was die Auflagen für den Betrieb von Campingplatzen angeht, sagen die beiden. Das gelte insbesondere für die sanitären Anlagen. Da würden nicht überall die gleichen strenge Regeln gelten, finden sie, in jedem Landkreis werde das anders gehandhabt. Ihrer Auffassung nach sei eigentlich nur ein Aufenthalt von autarken Campern mit eigenen Sanitäreinrichtungen in ihren Wagen zulässig. Auf ihrem Platz seien deshalb die sanitären Anlagen noch geschlossen, und das teilen sie den Interessenten auch mit. Für viele sei das ein Grund, woanders hinzufahren.

Klare Regeln sind notwendig

„Die Nachfrage ist da, aber es muss klare Spielregeln geben, die für alle Plätze gelten“, sagt sie. Derzeit könne sie ihren potenziellen Gästen nur sehr „schwammige Informationen“ über die aktuell gültigen Regelungen geben. „Es gibt keinen verbindlichen Fahrplan. Ich verstehe, dass auch die Politiker erst lernen müssen. Aber so langsam müssten sie mal nachjustieren.“ Wenigstens für die jeweiligen Bundesländer müsse es klare Aussagen geben.

Wenn die gesetzlichen Regelungen und Auflagen dann aber auch noch mit Zusatzkosten verbunden seien, dann „sieht es düster aus“. Von der Unterstützung durch den Staat sei sie enttäuscht: So seien zwei Drittel der angekündigten Soforthilfe nach wie vor nicht ausgezahlt worden, obwohl sie schon Anfang April den Antrag gestellt hatten. Und auch beim Kurzarbeitergeld für ihre Mitarbeiter hake es. „Wir fühlen uns allein gelassen.“

Campingplatz Glockental

Der Campingplatz Glockental an der Odertalsperre in Bad Lauterberg wird erst nach dem Himmelfahrtstag wieder öffnen. Das erklärt Geschäftsführer René Zielman im Gespräch mit unserer Zeitung. An Himmelfahrt seien in der Vergangenheit viele Menschen, viele Gruppen unterwegs gewesen. In einem solche Fall könne er nicht gewährleisten, dass der vorgegebene Mindestabstand zwischen den Leuten eingehalten wird.

Außerdem will er noch einiges für den Neustart vorbereiten, was etwa die Hygieneauflagen angeht. Zudem fehlt ihm das Personal, um beispielsweise die Gaststätte wieder zu betreiben: kochen, bedienen, Kontaktdaten der Gäste notieren.

Nach Himmelfahrt soll es wieder losgehen

Doch nach Himmelfahrt geht das Camping an dem Stausee wieder los. Es gebe auch schon ein paar Buchungen, berichtet Zielman. Eigentlich sollte der Betrieb im März wieder starten, doch dann kamen die Beschränkungen wegen der Corona-Pandemie. „Nach dem Vatertag wird es das ersten Mal sein, dass wir Geld verdienen können“, so der Geschäftsführer. Seit Oktober sind Gaststätte und Campingplatz geschlossen.

Dabei hat er in der Vergangenheit schon große Einbußen hinnehmen müssen – als die Staumauer vor acht Jahren saniert wurde und dadurch die Straße für lange Zeit voll gesperrt war. Es konnten einfach keine Rücklagen gebildet werden, so Zielman. Darum habe er auch nur wenig investieren können. Doch jetzt hofft er, dass der Campingplatz Glockental in der Kneippstadt wieder gut angenommen wird.