Kliniken in Göttingen fahren Betrieb schrittweise wieder hoch

Für die einen waren die vergangenen Wochen eine Zeit des Stillstands, für die Krankenhäuser, die Covid-19-Patienten behandeln, eher das Gegenteil. „Für uns waren die Wochen des Shutdowns eine extrem aktive Zeit“, sagt der Vorstand des Bereichs Krankenversorgung der Universitätsmedizin Göttingen, Dr. Martin Siess. Daran werden auch die Lockerungen wenig ändern. Denn: Der Klinikbetrieb wird ab sofort wieder hochgefahren. Auch am Duderstädter St.-Martini-Krankenhaus beginnt die stufenweise Wiederaufnahme des normalen Ablaufs.

Nach Auskunft von Pressesprecherin Gaby Travers geht das St. Martini-Krankenhaus „stufenweise unter Einhaltung der „Niedersächsischen Verordnung über Beschränkungen im Krankenhausbetrieb zur Coronavirus-Krankheit Covid-19“ vom 5. Mai über in den Normalbetrieb“. Laut der Verordnung sollen „durchschnittlich 20 Prozent der Behandlungskapazität auf Normalstation und 25 Prozent der intensivmedizinischen Behandlungskapazität mit maschineller Beatmungskapazität freigehalten werden“.

OP-Termine werden wieder vergeben

Termine für Operationen werden ab sofort wieder vergeben, heißt es vonseiten der Klinik. Die Patienten, die dafür vorgesehen seien, müssten im Vorfeld zum Corona-Abstrich ins Krankenhaus kommen. Erst wenn dieser Test negativ ausfalle, können sie aufgenommen und operativ behandelt werden. „Alle unsere Mitarbeiter halten sich streng an die Vorkehrungen zur Hygiene und sind bestmöglich geschult. Unsere Notfallpatienten werden solange in einer Screeningstation untergebracht, bis ein Covid-Abstrich erkennbar negativ ist“, sagt die Sprecherin.

Wie UMG-Vorstand Siess erläutert, habe das niedersächsische Sozialministeriums aktuelle Auflagen herausgegeben. Gesundheitsministerin Carola Reimann erklärte: „Wir haben freie Kapazitäten. Vor diesem Hintergrund haben wir uns entschlossen, den niedersächsischen Krankenhäusern ab Mittwoch wieder zu erlauben, planbare Operationen, vorzunehmen.“ 25 Prozent der Beatmungsplätze müssen aber für Covid-Patienten reserviert bleiben.

Hälfte der Kapazitäten für Corona

80 Prozent der Klinikbetten in der UMG sollen also demnächst wieder bereitstehen. 20 Prozent bleiben für die Behandlung von Covid-19-Patienten reserviert. Damit sind künftig wieder 1100 Klinikbetten für die Patienten der Region verfügbar.

„In den vergangenen Wochen mussten wir die Hälfte unserer Kapazitäten für die Versorgung der Covid-Patienten vorhalten”, sagt Siess. Alle anderen akuten Notfälle seien natürlich behandelt worden. Aufschiebbare, sogenannte elektive Eingriffe aber wurden verlegt. Die Folge: lange Wartelisten. „In manchen Fachbereichen haben sich so Wartezeiten von bis zu mehreren Wochen angestaut”, so der Vorstand der UMG.

Alle Disziplinen starten durch

Der Exit aus den Lockdown-Maßnahmen und die Wiederaufnahme des Behandlungsbetriebes betrifft nach Siess’ Angaben alle medizinischen Disziplinen der UMG. „Von A wie Augenklinik bis Z wie Zahnheilkunde“, sagt er. Die Wartelisten, sei es für ein neues Hüftgelenk oder eine neue Herzklappe, wollen die Mediziner jetzt nach Dringlichkeit bewerten und dementsprechend abarbeiten.

Auch während der Corona-Maßnahmen habe man mit vielen der Patienten telefonisch oder per Videochat Kontakt gehalten. Während der Corona-Beschränkungen, so der Mediziner, sei auch das Patientenaufkommen in der Notaufnahme massiv gesunken. „Rund 30 bis 40 Patienten weniger meldeten sich dort”, sagt Siess. Das sei vermutlich zum einen damit zu begründen, dass sich weniger Unfälle ereigneten. Zum anderen aber trauten sich Patienten wegen des Virus nicht ins Krankenhaus. Der Vorstand berichtet von Patienten, die zwei Tage lang mit einem Schlaganfall oder auch mit einem Herzinfarkt zuhause blieben, bis sie sich endlich ins Krankenhaus trauten. „Völlig unbegründet“, sagt er. Denn in der UMG habe sich noch niemand mit Corona angesteckt. Alleine 500 Mitarbeiter waren im Covid-Bereich beschäftigt, keiner habe sich dort infiziert.

13 Stationen waren in den Hochzeiten der Pandemie für mögliche Covid-Fälle gesperrt, 300 Betten stillgelegt, Personal aus anderen Fachrichtungen für Corona-Patienten abgestellt. Die Zahl der an Covid-19 schwer erkrankten und stationär behandlungspflichtigen Patienten sei deutlich zurückgegangen. Am Mittwoch waren es acht, die in der UMG versorgt wurden. Auch weiterhin halte die UMG aber 20 Beatmungsplätze vor.

Wenn der Betrieb wieder auf 80 Prozent der Patienten ansteigt, dann werde das gesamte Personal gebraucht, erklärt Siess. Denn weiterhin gelten strengste Auflagen. So werden alle Patienten, die stationär aufgenommen werden, auf das Virus getestet. Bis das Ergebnis vorliegt, werden sie möglichst mit Abstand untergebracht. Es gelte auch weiterhin ein hohes Infektionsschutzniveau. „Das ist extrem wichtig“, sagt Siess, auch wenn es mehr Arbeit bedeutet. Das Klinikum werde unter hohen Auflagen den Betrieb hochfahren. Dennoch sei auch ein wenig Geduld nötig. Aber: „Wer eine Versorgung braucht, der bekommt sie auch.“

EKW fährt schrittweise hoch

Im Evangelischen Krankenhaus Göttingen-Weende (EKW) wird ebenfalls die reguläre Versorgung von Patienten vorbereitet. Prof Michael Karaus, Medizinischer Geschäftsführer, erklärt: „Alle Bereiche werden schrittweise wieder hochgefahren. Zuerst müssen natürlich die OP-Listen abgearbeitet werden.“ Im EKW stünden eine Covid-Station mit 33 Betten und acht Betten auf einer Intensivstation weiterhin zur Verfügung. Die Geschäftsführung habe mit den Chefärzten und dem OP-Management ein Konzept erarbeitet, das nach einem Stufenplan die notwendigen Eingriffe wieder ermöglicht. Dazu zählen auch die Wiedereröffnungen von derzeit geschlossenen Stationen und Operationssälen.

„Natürlich gibt es einen gewissen Rückstau dieser Patienten, die jetzt benachrichtigt werden, damit die aufgeschobenen Eingriffe geplant werden können“, so Karaus. Eine Warteliste gebe es nicht. Die Chefärzte der Abteilungen würden nach Dringlichkeit entscheiden. Jeder Patient wird auf Corona – wenn möglich vor oder sonst bei Aufnahme – getestet, sodass laut Karaus die Gefahr einer Ansteckung im Krankenhaus vermutlich noch geringer sei als außerhalb. Besucher dürfen das Krankenhaus nicht betreten. Ausnahmen gibt es für werdende Väter und bei Besuchen von Palliativpatienten.

