Die Lockerungen für Hotels und Gaststätten kommen in der nächsten Woche. Aber reicht das aus? Thomas Kügler sprach mit Carola Schmidt, Geschäftsführerin des Harzer Tourismusverbandes.

Frau Schmidt, wie ist die Stimmung im HTV?

Ich sage mal: Verhalten optimistisch.

Überwiegt Freude oder Skepsis?

Natürlich freuen wir uns über die Lockerungen, obwohl einige Restriktionen bleiben. Da sind vor allem die 50 Prozent Belegungsquote und die Frist von sieben Tagen für die Wiederbelegung. Das wiegt im Harz mit seinen vielen Kurzurlaubern besonders schwer.

Welche Auswirkungen haben die Bestimmungen auf die Betriebe?

Diese müssen nun genau überlegen, ob sich eine Wiederaufnahme unter diesen Bedingungen rechnet. In den kleinen Familienbetrieben ist das nicht so sehr die Frage. Aber bei großen Hotels schon. Diese müssen die Mitarbeiter zurückholen, obwohl sie nur 20, bestenfalls 30 Prozent des Umsatzes machen können. Das wird nicht für alle sinnvoll sein.

Wer wird am Montag öffnen?

Ich denke mal, dass es bei den Ferienwohnungen fast alle sein werden. Diese profitieren von der längeren Aufenthaltsdauer ihrer Gäste. Bei den Hotels wird man sehen müssen.

Wie ist die Gesetzeslage Im 3-Länder-Eck Harz?

Es ist in der Tat sehr verwirrend und auf den ersten Blick kompliziert. In Niedersachsen sehen die Regeln anders als in Thüringen oder Sachsen-Anhalt aus. Wir müssen immer genau hinschauen, zumal die Bestimmungen an einigen Stellen undurchsichtig sind. Aber wir erarbeiten derzeit Handreichungen für unsere Partner.

Was hätten Sie sich gewünscht?

Eine bessere Kommunikationspolitik und mehr Informationen. In den Medien wurde schnell über mögliche Lockerungen berichtet, als viele Detailfragen noch gar nicht geklärt waren. So gibt es in Niedersachsen einen 4-Stufen-Plan, bei dem noch nicht alle Schritte klar formuliert sind.

Wie groß werden die Einbußen sein?

Wir haben einen Umsatzverlust von bisher 290 Millionen Euro errechnet. Am Ende des Jahres wird das vielleicht eine Milliarde werden von durchschnittlich 1,7 Milliarden Euro jährlich. Mit Hilfen für die großen der Reisebranche ist die Regierung schnell bei der Hand. Bei dem kleinteiligen Tourismus im Harz übersieht man wohl die Gesamtbedeutung all seiner Unternehmen.

Wie sieht die Perspektive aus?

Der Harzer Tourismusverband bleibt optimistisch. Es ist schön zu sehen, mit welchem Engagement die Betriebe in der Region die Situation meistern. Wir wollen das Beste daraus machen und hoffen, dass die letzten Beschränkungen bald vorbei sind.

