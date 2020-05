Bürgertelefon: 7.500 Anrufer nutzen die Corona-Hotline

Seit Beginn der Pandemie haben die Mitarbeiter am Göttinger Corona-Bürgertelefon 7.500 Anrufe beantwortet. „Zu Spitzenzeiten hatten wir bis zu 500 Anfragen pro Tag“, sagt Dr. Guido Kaiser von der Berufsfeuerwehr. Der Toxikologe betreut die Hotline von Beginn an. Derzeit habe sich der Ansturm normalisiert, dennoch gingen täglich 100 bis 200 Fragen dort ein. Die Themen und Sorgen der Bürger ändern sich immer wieder. Derzeit sind es vor allem Fragen zu den sich aktuell ändernden Regeln – was erlaubt ist und was verboten bleibt.

Am 4. März startete die Göttinger Stadtverwaltung mit dem Bürgertelefon. „Anfangs waren es vor allem medizinische Fragen, um die wir uns gekümmert haben“, so Kaiser weiter. Die Hotline war in den Hauptzeiten mit vier Anwärtern der Berufsfeuerwehr besetzt, dazu ein Supervisor. „Die Feuerwehrleute haben ja alle bereits eine Ausbildung und sind durch den Einsatz im Rettungsdienst den Umgang mit solchen Fragen gewöhnt“, sagt Kaiser. Sie hätten großartige Arbeit geleistet. Die Teams am Telefon haben vor wenigen Tagen gewechselt. Die Feuerwehrleute gehen wieder ihrer Ausbildung nach, das Telefon besetzen nun Mitarbeiter der Verwaltung.

Fragen nach Verordnungen und Lockerungen

„Derzeit beschäftigen die Menschen in Stadt und Landkreis vor allem die Verordnungen und Lockerungen“, sagt Kaiser. Und: „Wir hatten in den vergangenen Tagen zudem viele Anfragen von Rückkehrern aus dem Ausland und von Beschäftigten, die aus dem Ausland stammen und in Göttingen wieder arbeiten wollen“. Saisonarbeiter aus einigen Ländern dürfen unter Auflagen wie beispielsweise Quarantänebestimmungen wieder einreisen, gleiches gelte für Pflegepersonal. Auch Göttinger, die während des strengen Lockdowns im Ausland festsaßen, kehren wieder zurück – und haben Fragen. Die meisten von ihnen, so berichtet Kaiser, seien aus dem Ägyptenurlaub heimgekehrt. Auf den folgenden Plätzen folgten Rückkehrer aus Neuseeland, den USA und Australien. Das, so vermutet Kaiser, hänge aber mit der Universität zusammen.

„Die Helfer von der Corona-Hotline haben nicht auf Alles eine Antwort, aber sie wissen, wo die Bürger diese Antworten bekommen und vermitteln“, erklärt der Fachmann. Für die Corona-Pandemie hätten ja keine Pläne vorgelegen, anders als beispielsweise bei einer Bombenräumung, auf die man vorbereitet sei. „Wir hatten keine Blaupause, das hat sich entwickelt“, sagt Kaiser.

Klärung mit dem Ordnungsamt: Sofa tragen erlaubt

Mittlerweile liegen den Telefon-Helfern zu den zehn häufigsten Themen Informationspakete vor, Adressen, Ansprechpartner, Antworten. Aber nicht auf alles könne man vorbereitet sein. Beispielsweise die Anfragen zu Umzügen. „Es war nirgends festgeschrieben, ob mehr als zwei Leute beim Umzug ein Sofa tragen dürfen“, sagt Kaiser. Also klärte er kurzerhand mit dem Göttinger Ordnungsamt, dass vier Freunde, die ein Sofa tragen, in Ordnung sind. Vier, die ein Bier trinken, aber nicht. Auch bei Beerdigungen habe große Unsicherheit geherrscht. Für ältere Menschen, die aus Süddeutschland zum Abschied nehmen anreisten, organisierte Kaiser das Okay für eine Hotel-Übernachtung. „Eine Beerdigung ist kein touristischer Zweck“, legte er mit dem Ordnungsamt fest. Außerdem gab das Telefon-Team 1.150 Fälle an das Gesundheitsamt weiter – darunter Kontaktpersonen und Verdachtsfälle.

Die zehn Top-Themen des Bürgertelefons nennt Kaiser folgende Fragen. Zunächst ging es um Themen wie: Woran erkenne ich, ob ich Corona oder Grippe habe, wo kann ich mich testen lassen und was muss ich tun, wenn ich Kontakt zu einem Infizierten hatte. Dann folgten Fragen zu Veranstaltungen, zu speziellen Ansprechpartnern – beispielsweise im Gesundheitsamt und für Gewerbetreibende sowie zu Verdienstausfällen. Die jüngsten Trend-Themen sind Fragen der Auslandsrückkehrer, zu Infektionsschutz und Maskenpflicht sowie zu den aktuellen Lockdown-Lockerungen.

Corona in Osterode- Ein Überblick über die Situation vor Ort

Die Telefonnummern

Am Bürgertelefon beantworten Mitarbeiter der Göttinger Stadtverwaltung unter Telefon 0551/7075100 allgemeine Fragen zum Thema Coronavirus. Es ist von Montag bis Freitag täglich von 8 bis 12 Uhr und von 15 bis 17 Uhr erreichbar. Samstags, sonntags und an Feiertagen sind die Servicezeiten von 9 bis 11 Uhr sowie von 15 bis 16 Uhr. Eine medizinische Beratung findet nicht statt. Bei Verdacht auf eine Infektion sollen sich Betroffene telefonisch an den Hausarzt wenden.

Für Gewerbetreibende bietet der Fachbereich Ordnung der Stadt Göttingen eine Hotline unter Telefon 0551/400-2767. Von montags bis donnerstags 8 bis 15 Uhr und freitags von 8 bis 12 Uhr werden Fragen rund um die Notfall-Erlasse beantwortet.

Die Gesellschaft für Wirtschaftsförderung und Stadtentwicklung Göttingen (GWG) bietet unter Telefon 0551/5474324 von montags bis freitags jeweils von 8 bis 16 Uhr Rat für Unternehmer an.

Die Wirtschaftsförderung Region Göttingen (WRG) ist unter Telefon 0551/5254980 für Kunden erreichbar.