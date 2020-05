Abgetrennte Hände, Filmer und Fashion Week

Die Maßnahmen zum Corona-Infektionsschutz bringen eines mit sich, was Ausbilder und Auszubildende in Kulturbetrieben sonst nicht haben: viel Zeit für intensive Prüfungsvorbereitungen. Im Deutschen Theater Göttingen bekommen die angehenden Maskenbildnerinnen Larissa Irle und Marlene Steinmann seit sechs Wochen beispielsweise beigebracht, wie historische Frisuren auf den Kopf kommen – und haben dafür schon selbst Perücken geknüpft. „Dafür bleibt sonst wenig Zeit“, sagt Meisterin und Ausbildungsleiterin Helga Reimann. In der Abschlussprüfung müssen die Auszubildenden dreimal an Perücken und dreimal an Echthaar Frisuren aus dem Barock und anderen Zeitaltern gestalten. „Aneinander üben können die beiden ja zurzeit nicht, das ist verboten – aber an den Perücken werden sie immer besser“, so Reimann. 50 Stunden Arbeit stecken in einer Perücke, dazu kämen noch zwei Tage für das Präparieren der Frisur.

Damit die Arbeit nicht zu eintönig wird – für eine der Frisuren brauchten die Azubis zu Anfang bis zu 20 Versuche – hat Reimann noch mehr Aufgaben parat: Narben an sich selbst modellieren zum Beispiel. „Damit es täuschend echt wirkt, müssen wir unser Handwerk beherrschen", sagt die Ausbilderin. Dasselbe gilt bei Special Effects wie Modellen abgetrennter Hände oder Nasen aus Schaumstoff oder Silikon. „Meine Infos finden viel Boden", sagt Reimann stolz. Der sechswöchige Blockunterricht fällt für beide aus, darin wurde sonst viel Theorie behandelt. Materialien gibt es online, aber die Praxis gehe schneller in den Kopf, sagt Steinmann. Irle und Steinmann haben beide vor dieser Ausbildung bereits eine Friseurausbildung abgeschlossen. „Das hilft schon – vor allem an Echthaar. Das Wichtigste ist, zu wissen, wie man Menschen anfassen darf ohne dass es unangenehm wird", sagt Irle. Die 24-Jährige aus Oberbayern hatte sich an mehreren Häusern beworben, Göttingen sei aber ein Glücksgriff. „Hier darf ich sein, wie ich bin", sagt sie. Steinmann kommt aus Basel, in der Schweiz gibt es die Ausbildung zur Maskenbildnerin nicht. Mit der Ausbildung folgt sie einem Kindheitstraum: „Ich habe an einer kleinen Straße gewohnt und dort das Kinderschminken organisiert. Als ich meine Mutter fragte, was ich mal werden sollte, hat sie mir von diesem Beruf erzählt – seitdem arbeite ich darauf hin." Sechs Jahre Ausbildung bedeutet das für die beiden. Aber mit Göttingen hätten sie es gut getroffen: „Wir sind ein Sprechtheater, das ist die einzige Sparte. Dadurch kümmern wir uns direkt um die Solisten und sind ganz nah dran", sagt Irle. An Kostümen der aktuellen Spielzeit, die seit der Schließung auf ihren nächsten Auftritt warten, waren sie beteiligt: Die Walrösser aus Jim Knopf stammen zum Teil aus Steinmanns Händen. Und der Drache Nepomuk wurde in Anwesenheit von Irle in der Maskenbildnerei modelliert. Seit den Corona-Beschränkungen sind die drei Frauen allein im dritten Stock des Theaterbaus. Auszubildende dürfen nicht in Kurzarbeit, der Rest des Hauses zum größten Teil schon. Um halb 9 beginnt ihre Arbeit, um 17 Uhr endet sie. Im Normalbetrieb sind sie flexibler eingesetzt, dann stehen sie bei Abendvorstellungen hinter der Bühne und kleiden die Schauspieler an, die sie zuvor geschminkt haben. „Das fehlt mir schon – wir wissen manchmal gar nicht, was wir mit unseren Wochenenden anfangen sollen", so Steinmann lachend. Für die Prüfung seien sie dafür klar im Vorteil: „Bei Frisuren macht uns so schnell niemand etwas vor", sagt Steinmann und Reimann nickt.