Forscher sehen Ansatz für Impfstoff gegen Coronavirus

Neue Ansatzpunkte für Therapiemöglichkeiten und Impfstoffentwicklung gegen die Covid-19-Pandemie sehen Infektionsbiologen des Göttinger Primatenzen­trums. Als Schlüssel betrachten die Forscher ein Enzym, das eine zentrale Rolle bei der Virus-Aktivierung spielt. Durch dessen Hemmung könnte die Ausbreitung in der Lunge blockiert werden.

In einer aktuellen Studie der Abteilung Infektionsbiologie haben die Göttinger Wissenschaftler die Aktivierungssequenz für das Virus unter die Lupe genommen. Um anzudocken und in die Oberflächenstruktur der Lungenzellen eindringen zu können, diene das sogenannte Spike-Protein dem Virus als Schlüssel, sagt Dr. Susanne Diederich. Die Infektionsbiologen um Dr. Markus Hoffmann und Prof. Stefan Pöhlmann hätten in ihrer Studie gezeigt, dass die Aktivierungssequenz des Spike-Proteins von SARS-CoV-2 durch das zelluläre Enzym Furin gespalten werde. Diese Spaltung sei für die Infektion von Lungenzellen unverzichtbar.

Die für Coronaviren ungewöhnliche Aktivierungssequenz habe zu vielen Spekulationen veranlasst, sagt Abteilungsleiter Stefan Pöhlmann: „Unsere Ergebnisse deuten darauf hin, dass die Hemmung von Furin die SARS-CoV-2-Ausbreitung in der Lunge blockieren sollte.“ Das sei bislang unbekannt gewesen und ein Ansatz für weitergehende klinische Studien, ergänzt Diederich: „Es geht darum, zu verhindern, dass das Virus überhaupt andocken kann.“ Die Erkenntnisse reihen sich ein in die weltweit auf Hochtouren laufende Suche nach hemmenden Wirkstoffen und Medikamenten. Die Ergebnisse der Studie würden auch demonstrieren, dass das Virus einen zweistufigen Aktivierungsmechanismus nutze.

Coronaviren von Tieren

Die Studie gibt auch Hinweise darauf, wie sich Coronaviren von Tieren verändern müssen, um sich unter Menschen ausbreiten zu können. In Wildtieren wurde in den vergangenen 20 Jahren eine Vielzahl von Coronaviren entdeckt. Nur bei SARS-CoV-2 sei bislang eine Aktivierungssequenz beobachtet worden, die von Furin gespalten werden könne, sagt Dr. Markus Hoffmann, Erstautor der Studie. Die Beprobung von Wildtieren und die gezielte Suche nach Coronaviren mit Schwerpunkt auf der Aktivierungssequenz sei notwendig, um Viren mit Infektionsrisiko für den Menschen zu identifizieren.

Einen vielversprechenden Ansatz sehen die Göttinger Forscher auch für die Entwicklung eines Lebendimpfstoffes, der im Gegensatz zu einem Totimpfstoff aus geringen Mengen abgeschwächter Keime besteht. Um eine starke Immunantwort auszulösen, müsse er sich in begrenztem Maße im Körper vermehren können. Ein hinreichend abgeschwächtes Virus würde nicht mehr in der Lage sein, Krankheitssymptome auszulösen, dem Immunsystem aber dennoch ermöglichen, auf den Erreger zu reagieren und beispielsweise neutralisierende Antikörper zu bilden.