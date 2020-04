Waren vor Kurzem noch Nudeln, Toilettenpapier und Mehl echte Bestseller im Einzelhandel, sind diese nun nach Einführung einer generellen Atemschutzmaskenpflicht in Deutschland durch Gummibänder abgelöst worden.

Die elastischen Bänder sind für die Herstellung der Schutze unabdingbar und werden zur Zeit sehr stark gekauft. Die Nachfrage in den letzten Tagen stieg daher kontinuierlich. Vielerorts war es an manchen Tagen schlichtweg nicht möglich, das begehrte Gut zu erwerben, und wenn doch, dann nur in Kleinmengen.

So auch in Göttingen. Im Auftrag einer engagierten Hobbynäherin aus Osterode ging es kürzlich bis in die Leinestadt, um ausreichend Gummibandnachschub für ihre Maskenproduktion zu besorgen. Unterstützt von Hala Fadel, gebürtige Libanesin und Kennerin in Sachen Göttinger Einzelhandel, wurden viele Geschäfte abgeklappert und Kilometer gefahren sowie Stunden des Wartens investiert, ohne jedoch die gewünschten Mengen erwerben zu können.

Kunden wurden vertröstet

Auch in der Uni-Stadt mussten Kunden auf nächste Lieferungen vertröstet werden. Ohne den erhofften Einkaufserfolg entschloss man sich, den Eltern Fadels einen Kurzbesuch abzustatten. Dort angekommen, wurde auf arabisch wohl die Situation geschildert, denn plötzlich entschwand die Mutter mit einem Schmunzeln im Gesicht.

Als sie ins Wohnzimmer zurückkehrte, wurde nicht nur ein belebender orientalischer Kaffee kredenzt, sondern auch reichlich Meter Gummibänder als Geschenk für die Osteroder Hobbymaskenproduzentin überreicht.

Für den guten Zweck

Alles Bestände, die nach einem Libanonbesuch noch vorrätig waren und nun von ihr für den guten Zweck gespendet wurden: „Schließlich ist Ramadan, da gehört es sich, seinem Nächsten zu helfen und zu unterstützen“, bemerkte Hausherrin Jamile Karkabe lächelnd.

So werden einige Masken im Harz demnächst zwei Gütesiegel vorweisen können - Made in Germany und Supported by Lebanon. Wenn das nicht kulturell verbindet, was dann?