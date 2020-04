„Patienten sollten nicht gleich künstlich beatmet werden“

Was ist die richtige Behandlungsstrategie bei Covid-19-Patienten, die infolge der Virusinfektion eine Lungenentzündung bekommen haben und nicht mehr richtig atmen können? Schadet die künstliche Beatmung womöglich manchmal mehr, als sie nützt? Dies ist derzeit eine der meistdiskutierten Fragen in der Intensivmedizin. Besonders große Beachtung hat hierbei ein Fachartikel des italienischen Lungenspezialisten Luciano Gattinoni gefunden, der derzeit als Gastprofessor an der Universitätsmedizin Göttingen (UMG) tätig ist.

Gattinoni hat zahlreiche Daten von Covid-19-Patienten aus der ganzen Welt ausgewertet und zieht daraus vor allem einen Schluss: „Um Lungenschäden zu vermeiden, sollten Ärzte möglichst behutsam agieren und so lange wie möglich versuchen, die Patienten ohne künstliche Beatmung am Leben zu erhalten.“

Der Beitrag, an dem Mediziner aus Göttingen, Turin und London beteiligt waren, stieß insbesondere in Italien, den USA und Kanada auf ein enormes Echo. „Innerhalb kürzester Zeit hatten wir 200.000 Follower auf Twitter“, berichtet Gattinoni. Der 75-Jährige, der bis zu seiner Emeritierung 2017 an der Universität Mailand und der Mailänder Poliklinik tätig war, gilt als international ausgewiesener Experte insbesondere auf dem Gebiet der Beatmungsmedizin. Gattinoni hat diverse Verfahren zur Behandlung von Lungenerkrankungen mitentwickelt, die heute weltweit in Kliniken zum Einsatz kommen. Hierzu gehört die extrakorporale Membranoxigenierung (ECMO), ein Lungenersatzverfahren, das bei schwerstkranken Patienten mit akutem Lungenversagen angewandt wird.

Nur spezialisierte Zentren verfügen über diese Technologie, die Universitätsmedizin Göttingen ist eines davon. „Wir haben ein großes Einzugsgebiet und behandeln seit langem solche Patienten aus dem gesamten norddeutschen Raum“, sagt der Direktor der Klinik für Anästhesiologie, Professor Konrad Meissner. Viele der heutigen Therapieverfahren basierten auf Gattinonis Forschungen, meint der Mediziner: „Weltweit benutzt man Algorithmen und Behandlungsstrategien, die auf seine Arbeiten zurückzuführen sind.“ Dass der Mailänder Lungenexperte seit rund drei Jahren in Göttingen forscht, hat mehrere Gründe. „Ich habe die in Italien geltende Altersgrenze überschritten und wusste natürlich von dem aktiven Lungenforschungszentrum in Göttingen“, sagt Gattoni. Der damalige Leiter der Klinik für Anästhesiologie, Professor Michael Quintel, holte ihn kurzerhand für eine Gastprofessur nach Göttingen. Die beiden Senior-Wissenschaftler kennen sich seit vielen Jahren und betreiben zahlreiche gemeinsame Forschungsprojekte.

Eines ihrer aktuellen Projekte befasst sich mit Strategien zur Vermeidung von Lungenschäden durch künstliche Beatmung. Das Thema ist hoch aktuell: Laut einem Bericht der „New York Times“ sollen in dortigen Kliniken zahlreiche Covid-19-Patienten, die künstlich beatmet wurden, unerwartet und trotz dieser Beatmung gestorben sein. Ähnliche Erfahrungen haben auch Klinikärzte in Norditalien gemacht, das besonders früh und besonders heftig von der Pandemie betroffen wurde.

Gattinoni hat zahlreiche radiologische und klinische Daten von Covid-19-Patienten aus italienischen Kliniken auswerten können. Dabei stieß er auf einige ungewöhnliche Krankheitsphänomene, die so bei sonstigen Lungenentzündungen nicht zu finden sind. Nach Ansicht des Experten könnten diese physiologischen Abweichungen ein Grund dafür sein, dass sich der Gesundheitszustand bei manchen der künstlich beatmeten Patienten verschlechterte statt verbesserte. Da es keine Erfahrungen mit dem neuartigen Virus gab, habe man in der hektischen Anfangsphase Covid-19-Patienten mit einer schweren Lungenentzündung auf den Intensivstationen zunächst so behandelt, wie dies beim schweren akuten Lungenversagen (ARDS) üblich sei, sagt Gattinoni. Entsprechend dieser Standardtherapie wurden die unter Sauerstoffmangel leidenden Patienten frühzeitig intubiert und intensiv beatmet.

Gleich zu Beginn der Behandlung immer die „große Keule“ der künstlichen Beatmung herauszuholen, sei jedoch offensichtlich der falsche Weg, sagt Gattinoni. Dies ergebe sich aus den CT-Aufnahmen der Patienten. Während normalerweise bei einem schweren akuten Lungenversagen die Elastizität der Lunge stark reduziert ist, zeigen die CT-Bilder, dass sich in der Lunge von Covid-19-Patienten in der ersten (oft unbemerkten) Krankheitsphase deutlich weniger Flüssigkeit als bei einer klassischen Lungenentzündung ansammelt. In der Konsequenz bleibt das Dehnungsverhalten der Lunge trotz Entzündung ungewöhnlich lange nahezu normal. In dieser Phase sei die Beatmung nach den klassischen Algorithmen eher lungenschädigend, sagt Gattinoni.

Die Mediziner sollten daher die Patienten erst einmal sorgfältig beobachten und zunächst nur behutsame Maßnahmen ergreifen. Erst wenn die Atemnot bedrohlich werde, sollte man sie sedieren, also in ein künstliches Koma versetzen, um damit der Lunge Zeit zur Erholung zu geben.

Im Göttinger Universitätsklinikum, wo seit einigen Wochen Covid-19-Patienten auf der Intensivstation behandelt werden, ist dieses differenzierte Vorgehen die übliche Praxis. „Wir überlegen sehr genau, welche Beatmungsform wir bei welchem Patienten zu welchem Zeitpunkt anwenden“, sagt Konrad Meissner.

Zur Person

Professor Luciano Gattinoni, geb. 1945, war bis zu seiner Emeritierung 2017 an der Universität Mailand und der Mailänder Poliklinik tätig. Er hat mehr als 400 Forschungsartikel und Rezensionen in Fachzeitschriften veröffentlicht und weltweit mehr als 1.000 Vorträge gehalten. Gattinoni war auch Präsident zahlreicher medizinischer Fachgesellschaften.

Derzeit ist er als Gastprofessor an der Universität Göttingen tätig.