Bundeswehr stellt UMG mobilen CT zur Verfügung

Um Corona- und Nicht-Corona-Patienten noch besser trennen zu können, hat die Universitätsmedizin Göttingen (UMG) jetzt ein zusätzliches CT-Röntgengerät zur Verfügung gestellt bekommen. Der Computertomograf gehört zu den Beständen der Bundeswehr. Er wurde aus der Nähe von Ulm geliefert. Der CT wird vor der Notaufnahme des Klinikums aufgebaut. Es soll vor allem für die Diagnostik von Corona-Verdachtsfällen genutzt werden. Der CT ist sonst beispielsweise bei Auslandseinsätzen der Bundeswehr in Betrieb.

Die Idee, die Bundeswehr um Unterstützung zu bitten, kommt aus dem Krisenstab der Stadt. Die Anfrage dazu, so erklärte Prof. Sabine Blaschke von der UMG, habe die Bundeswehr innerhalb von zwölf Stunden bearbeitet. „Wir sind sehr dankbar dafür, denn so können wir die Patientenströme besser regulieren“, sagt die Leiterin der Interdisziplinären Notaufnahme der UMG. Blaschke arbeitet im Corona-Krisenstab der Stadt Göttingen mit. Dort, so erläutert Gesundheitsdezernentin Petra Broistedt, sei die Zusammenarbeit aller Beteiligten – so auch der Bundeswehr – sehr gut. Den Wunsch nach einem zusätzlichen externen CT habe Blaschke im Krisenstab geäußert. „Dann haben wir die Bundeswehr kontaktiert“, so Broistedt. Der guten Zusammenarbeit im Stab und nicht zuletzt mit der UMG sei es möglicherweise auch zu verdanken, dass es in Göttingen bislang vergleichsweise wenige Covid-19-Todesfälle gibt.

Dank für schnelle Hilfe

Auch UMG-Vorstandssprecher Prof. Wolfgang Brück dankte den Soldaten für die „schnelle, effiziente und kompetente“ Unterstützung. Der externe CT, der außerhalb des Hauses in einem Container bedient wird, sei extrem hilfreich bei der Trennung von Covid-Verdachtsfällen und anderen Patienten. „Das alles hier ist eine riesige Teamleistung”, sagte Prof. Joachim Lotz, Direktor des Instituts für Radiologie der UMG. „Unsere Radiologen und Assistenten sind es gewohnt, in einem Container zu arbeiten“, erklärte Dr. Bruno Most, Beauftragter des Inspekteurs des Sanitätsdienstes der Bundeswehr für die zivil-militärische Zusammenarbeit. Er übergab das Gerät an die Kollegen von der UMG. Die Technik des Röntgengerätes sei die gleiche wie in einem Krankenhaus auch, nur eben in einem „20-Fuß-Container”.

Most: „Jedes unserer Geräte ist auch zivil einsetzbar.“ Er selbst habe vor 28 Jahren in Göttingen sein praktisches Jahr in der Radiologie absolviert, einige seiner Ärzte hätten in Göttingen studiert. „Jetzt können wir etwas zurückgeben”, sagte Most.

CT soll ab Dienstag genutzt werden

„Die Schnittbildgebung ist für uns hochrelevant”, sagt Dr. Martin Siess, UMG-Vorstand für das Ressort Krankenversorgung. Weil die UMG baulich nicht darauf ausgelegt sei, Patienten extern zu röntgen, sei er „extrem dankbar” für die Hilfe der Bundeswehr. Die Corona-Pandemie, so Siess, werde die UMG voraussichtlich noch Monate oder sogar Jahre beschäftigen.

Am Dienstag soll das Gerät in Betrieb genommen werden.