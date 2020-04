Familienzentren helfen, durch die Corona-Krise zu kommen

Zur ersten Video-Pressekonferenz des Landkreises Göttingen hatte Kreisrat Marcel Riethig am Freitagvormittag eingeladen. Es ging um die Familienzentren als Anlaufstellen für Hilfen in Zeiten der Corona-Pandemie. Man könne sie momentan als „Mutmacher-Zentren“ bezeichnen, so der Sozialdezernent des Kreises: Vor Ort werde den Menschen Unterstützung in Beratungsgesprächen mit kreativen Ideen für die Kinderbetreuung zu Hause und etwa auch mit genähten Stoffmasken geboten. Familienzentrem gebe es mittlerweile flächendeckend im Landkreis, so Riethig. Mitarbeiter der Zentren stellten in der Video-Pressekonferenz – der etwa ein Dutzend Teilnehmer beiwohnte – die Angebote, Projekte und in der Corona-Krise gemachten Erfahrungen vor.

„Wellenartige“ Erfahrungen Isabel Lubojanski vom Caritas-Familienzentrum Duderstadt ist begeistert vom momentanen Kontakt per Telefon mit so vielen Menschen – Freiwillige, die helfen wollen, Eltern, die Ratschläge benötigen. Dabei bekomme sie einen Eindruck, wie die Familien mit der aktuellen Situation umgehen. Eine Frau habe berichtet, ihre achtjährige Tochter wolle doch auch gerne anderen helfen. Eine andere Mutter erzählte, ihr Kind habe „Friseur gespielt“ – „Sie wusste nicht, ob sie lachen oder weinen soll.“ Isabel Lubojanski beschreibt die Erfahrungen als „wellenartig“: mal sehr schön, dann auch wieder schlimm. In der Konferenz ging es um das Thema „Familienzentren sind Anlaufstellen für Corona-Hilfen“. Foto: Kjell Sonnemann / HK Zu Beginn der Krise habe sich ein digitaler Gesangsunterricht für Mütter gebildet, aus dem die Frauen „viel Energie geschöpft haben“, berichtete sie. Wegen technischer Probleme ging es nicht weiter, solle aber durchaus wieder ins Leben gerufen werden. Andere Ideen wie etwa ein Fotowettbewerb von den tollsten Momenten zu Hause sind in Duderstadt entstanden. Geplant sei, die Fotos im künftigen Campus auszustellen. Außerdem hatten Eltern die Idee zu Bastelaktionen. Gebastelte Karten wurden dann über die Sozialstation an Senioren verteilt. „Es sollen jetzt Brieffreundschaften über diese Karten entstehen“, erläuterte Isabel Lubojanski. Gut 100 Ehrenamtliche haben Stoffmasken für Mund und Nase in Duderstadt genäht. Mehr als 4.500 Masken seien bislang etwa an Pflegeeinrichtungen, Polizei und Feuerwehr verteilt worden. Ideen für die Kinderbeschäftigung Fleißig genäht haben auch neun Freiwillige in Bad Sachsa, berichtete Claudia Koch, Koordinatorin des dortigen Awo-Familienzentrums Südharz. 200 Stoffmasken seien unter anderem an die Stadt und die Einrichtungen der Awo ausgegeben worden. In der kommenden Woche sollen Masken vor dem Edeka-Markt verteilt werden. Claudia Koch lobt die Spendenbereitschaft: „Wir haben viele Stoffspenden bekommen. Wir haben gemerkt, dass der finanzielle Aufwand, Stoffe zu kaufen, hoch ist.“ Auf der Internetseite des Familienzentrums Bad Sachsa gebe es Anregungen, mit denen Kinder zu Hause beschäftigt werden können. Auch ein Wettbewerb sei laut Claudia Koch entstanden: Bilder aus Hand- und Fußabdrücken gestalten. Ferner werden auch Sprechzeiten angeboten. Die Corona-Krise hat das junge Manyways-Familienzentrum in Bad Lauterberg getroffen: „Wir standen kurz vor der Eröffnung am 21. März. Es musste aber alles abgesagt werden“, berichtete die Leiterin Stephanie Seyferth-Sahin. Fünf Mitarbeiterinnen aus dem Rathaus, in dem das Zentrum vorübergehend untergekommen ist, hätten Stoffmasken genäht. Sie gingen unter anderem an die Familienhelfer, die die Familien besuchen. Aktuell seien sie dabei, Masken für Kinder herzustellen. Auch in Herzberg gab es eine große Nähaktion: Die Senioren-Residenz Stiemerling habe dringend Stoffmasken benötigt, sagte Iris Schmitz, Koordinatorin des Familienzentrums der Lebenshilfe. Masken gab es auch für den Sonderkindergarten. Unter anderem berichtete sie von der Nicolai-Kirchengemeinde, die einen Einkaufsservice für Menschen aus den Corona-Risikogruppen anbietet: „Wir haben uns angeschlossen, um den Leuten mit zur Seite zu stehen.“ Ferner gebe es in Herzberg ein Nottelefon, unter dem eine Hebamme und Kollegen des „Café Kinderwagen“ erreichbar sind. Kontaktfreier Kinderbasar Telefon-Hotline und Nähen von Stoffmasken im kleinen Kreis gibt es auch im Familienzentrum Hannoversch Münden. Tina Krause erläuterte noch zwei besondere Angebote: einen kontaktfreien Kinderbasar, bei dem es nach Terminvergabe Kostenloses gibt, und Videos von der Krippe mit Spielideen. Verschiedene Ideen, Tipps für den Alltag und Informationen für Familien bündelt das Familienzentrum in Adelebsen, wie Nazan Karadogan mitteilte. Das Zentrum von St. St. Martini unterstütze vorhandene Aktivitäten und biete vorhandene Beratungsangebote nun telefonisch an. Corona in Osterode- Ein Überblick über die Situation vor Ort Im Familienzentrum der Samtgemeinde Dransfeld wurden mittlerweile zum Beispiel auch an die Feuerwehr Mund- und Nasenschutze verteilt. Hier werden auch Aktivitäten für Schüler bereitgehalten – etwa eine Schreibwerkstatt für Grundschüler, und Kinder sollen Seiten in der Gemeindezeitung etwa mit Witzen und Bildern füllen können. Wie überall, wurden auch in Gieboldehausen Stoffmasken hergestellt und an Verkaufsstellen, Pflegeheime, Sozialstationen und Rathaus verteilt. Es gibt auch Kinder-Masken für die Kita. Verschiedene Muster und Stoffe wurden in den vergangenen vier Wochen ausprobiert. Eine Mitarbeiterin des Familienzentrums hat eine Whatsapp-Gruppe eingerichtet, um Einkaufshilfen zu koordinieren. „Familienzentren werden gebraucht“ Birgit Kepke-Hartwig vom Kinder- und Jugendbüro des Landkreises koordiniert die Familienzentren. Sie lobte, wie schnell die Einrichtungen auf die Krise reagiert hätten, um etwa den Bedarf an Stoffmasken etwas zu decken. Sie entwickelten kreative Ideen wie kontaktlose Schnitzeljagden für Kinder. „Man sieht, wie sehr die Familienzentren gebraucht werden“, sagte Kreisrat Riethig nach den Ausführungen der Helfer vor Ort. „In den Zentren werden Solidarität, Engagement und Unterstützung in der Corona-Krise deutlich.“ Wie schon der Landrat danke er auch den vielen Freiwilligen in den Kommunen des Landkreises.