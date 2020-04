Waldbrand im Harz – war Zigarette die Ursache?

Braunlage. Am Dienstagmittag brannten etwa 20 Quadratmeter Waldfläche an der L600 zwischen Braunlage und Wieda.

Rund 20 Quadratmeter Waldfläche sind am Dienstagmittag an der Landesstraße 600 zwischen Braunlage und Wieda in Brand geraten. Darüber informierten jetzt die Freiwillige Feuerwehr Braunlage wie auch die Polizei.

Das Feuer war direkt neben dem Wanderparkplatz „Hiebszugweg“ an der L600 ausgebrochen, wodurch das Feuer schnell entdeckt wurde und sich so nur auf einer geringen Waldfläche ausbreiten konnte. „Aufgrund der aktuellen Waldbrandstufe 3 hätte sich der Brand bei späterer Entdeckung schnell ausweiten können“, heißt es dazu vonseiten der Polizeiinspektion Goslar.

Der Brand wurde von der Freiwilligen Feuerwehr Braunlage durch den „massiven“ Einsatz von Löschwasser durch die drei wasserführenden Einsatzfahrzeuge der Wehr schnell unter Kontrolle gebracht. Nach gut einer Stunde war das Feuer komplett abgelöscht, im Anschluss kontrollierte die Wehr die Brandstelle noch mit der Wärmebildkamera auf Glutnester.

Nach ersten Ermittlungen vermutet die Polizei einen weggeworfenen Zigarettenstummel als Brandursache. Eine Schadenshöhe ist zur Zeit noch nicht bekannt.

Hinweise nimmt die Polizei unter Telefon 05520/93260 entgegen.