Corona oder nicht? Zwei Wochen psychische Belastung

Zwei Wochen Quarantäne ist die Konsequenz einer Italienreise: Die 23-jährige Studentin Katja N. (Name geändert) ist am vergangenen Mittwoch nach Rom gereist. Dort besuchte sie ihren Freund, mit dem sie eine Fernbeziehung führt. Am Dienstag erfuhr sie, dass sich Italien abriegelt. N. nutzte die...