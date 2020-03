Veranstalter sagen GöBit wegen Corona-Krise ab

Göttingen. Die Veranstaltung sollte am Samstag, 7. März, in der Göttinger Lokhalle stattfinden. Bis zuletzt hatten sich die Veranstalter bemüht.

Der Göttinger Berufsinformationstag (GöBit), der am Samstag, 7. März, in der Lokhalle stattfinden sollte (wir berichteten) ist abgesagt. Darauf macht die Agentur für Arbeit Göttingen aufmerksam. Grund ist der Corona-Virus: Auch wenn es zum Zeitpunkt der Absage keinen bekannten Infektionsfall in der Region gebe, wollen die Veranstalter Risiken für Besucher und Veranstalter bestmöglich vermeiden.

Bis zuletzt hätten sich die Organisatoren des Göttinger Berufsinformationstages (GöBit), die Volkshochschule Göttingen Osterode, die Berufsbildenden Schulen II Göttingen und die Agentur für Arbeit, um die Veranstaltung bemüht. Jetzt fiel aber doch die Entscheidung, den GöBit 2020 aus Vorsorgegründen abzusagen. Darüber informieren die Veranstalter in einer Mitteilung.

„Wir bedauern dies sehr und Sie können mir glauben, dass wir uns diese Entscheidung nicht leicht gemacht haben“, äußerte Klaus-Dieter Gläser, Leiter der Agentur für Arbeit Göttingen, für das Organisationsteam. „Wir haben in den letzten Tagen viele besorgte Anfragen von Ausstellerinnen und Ausstellern erhalten, und viele Betriebe und Institutionen haben sich letztlich entschlossen, ihre Teilnahme abzusagen.“ Das sei verständlich, denn letztlich könne niemand garantieren, dass sich auch über die Veranstaltung trotz aller Vorsichtsmaßnahmen der Virus weiterverbreiten könne.