Dr. Harald Noack zum stellvertretenden Landrat gewählt

Dr. Harald Noack ist neuer stellvertretender Landrat des Landkreises Göttingen. Seine Wahl in der Sitzung des Kreistags am Mittwoch, 29. Januar, erfolgte einstimmig. Die Neubesetzung wurde notwendig, nachdem der Kreistagsabgeordnete Lothar Koch zuvor auf das Ehrenamt verzichtet hatte. Dr. Noack ist nun einer von drei ehrenamtlichen Vertretern von Landrat Bernhard Reuter. Seit Beginn der Legislaturperiode nehmen bereits die Kreistagsabgeordneten Maria Gerl-Plein und Dr. Andreas Philippi aus Herzberg dieses Amt wahr.

Dr. Noack gehört seit 1986 dem Kreistag an. Er war Abgeordneter des Kreistags des Altkreises Göttingen und ist seit 2016 Mitglied des Kreistags des neuen Landkreises Göttingen. Dr. Noack gehört durchgängig dem Kreisausschuss und verschiedenen Fachausschüssen an. Er vertritt zudem den Landkreis in einer Reihe von Gremien.

Lothar Koch war seit 2001 stellvertretender Landrat des früheren Landkreises Göttingen und wurde im Jahr 2016 auch für den neuen Landkreis Göttingen in das Ehrenamt gewählt. Er gehört seit dem Jahr 1981 dem Kreistag an, engagierte sich zunächst in verschiedenen Fachausschüssen und seit 1991 im Kreisausschuss. Zugleich nahm er Mandate für den Landkreis in Gremien wahr.