Ein wenig Freude zu Weihnachten für schwerkranke Kinder

Zwei Autos voller Geschenke machten sich am vierten Advent von Osterode auf den Weg nach Heiligenstadt – jene Geschenke, die die Konfirmanden aus dem Harzer Land für kranke Kinder verpackt hatten. An diesem Tag sollten sie im Eichsfeld-Klinikum an die Initiatorin der „Aktion Löwenmama“, Susanne Saage, überreicht und dann direkt an jene Kinder und ihre Geschwister verteilet werden, die die Feiertage im Krankenhaus verbringen müssen. Simone und Johanna Kruse vom Spielzeugladen Osterode und Janka Eckhardt vom Kinderschutzbund Bad Lauterberg brachten die Kartons und Tüten nach Heiligenstadt.

Als Susanne Saage eintraf, machte sie sich erst einmal daran, die Kinder aufzusuchen, die nicht über den Flur können oder dürfen. Auf dem Flur herrschte währenddessen reges Treiben, etliche Kinder suchten sich ihre Geschenke aus und spielten gemeinsam. Für einen kurzen Moment schienen sie zu vergessen, dass sie sich in einem Krankenhaus befanden.

Während es für die Osteroder Helfer zurück ging, machte sich Susanne Saage mit vollem Kofferraum weiter auf den Weg nach nach Göttingen, wo noch eine weitere Klinik auf sie warteten. Sie sagt: „Gott hat mir damals das Leben meines Sohnes geschenkt. Wenn ich jetzt anderen Kindern eine Freude machen darf, ist das mein schönstes Weihnachtsgeschenk.“