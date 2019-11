Neue Bürgermeister geben bei Ein Harz GmbH ihren Einstand

Zwei Bürgermeister geben ihren Einstand: Jens Augat, neuer Bürgermeister von Osterode, und Wolfgang Langer, neuer Bürgermeister von Braunlage, nahmen an der jüngsten Beiratssitzung der Ein Harz GmbH in den Räumen des Cutec-Instituts in Clausthal-Zellerfeld teil. Sie hätten damit ein deutliches Zeichen gesetzt, heißt es vonseiten der Initiative in einer Pressemitteilung zur Sitzung. Bengt Kreibohm wurde bei der Zusammenkunft zum neuen Sprecher des Arbeitskreises Wirtschaft bestimmt, der im Januar kommenden Jahres eingerichtet werden soll.

Der Besuch der 21. Beiratssitzung sei eine der ersten Amtshandlungen der beiden Bürgermeister gewesen, heißt es in der Mitteilung weiter. Sie stellten sich an diesem Tag knapp 50 Wirtschafts- und Kommunalvertreter vor. Ebenfalls erstmals dabei war Spediteur Hans-Dieter Otto aus Benneckenstein, der gleich mit einer besonderen Idee aufwartete. Er bot an, das neue Ein Harz-Design auf Planen seines Lkw-Fuhrparks aufzubringen.

Kooperation zentrales Thema

Ohnehin war beim Herbsttreffen der Ein Harz-Community viel von Kooperation und Zusammenarbeit die Rede. Den Anfang dazu machte Präsident Prof. Dr. Joachim Schachtner von der TU Clausthal. Er hob dabei die internationalen Kooperationen seiner Hochschule hervor. Hervorragende Studienbedingungen und ein starker Praxisbezug würden die TU Clausthal im Benchmark der Universitäten einen Spitzenplatz einnehmen lassen, so Schachtner.

Im Bericht des Geschäftsführers Frank Uhlenhaut ging es unter anderem um eine verstärkte Vernetzung zwischen der Ein Harz GmbH und den Mitgliedsunternehmen, die Zusammenarbeit mit Intrasol aus Nordhausen hinsichtlich der E-Car-Sharing-Projektentwicklung und die Aufnahme von zwei neuen Beiratsmitgliedern. Außerdem soll die Wirtschaftsförderung als Hauptarbeitsschwerpunkt der Ein Harz-Initiative noch stärker in den Blick genommen werden. Dazu wird Ende Januar 2020 ein Arbeitskreis Wirtschaft ins Leben gerufen. Mit Steuerberater Bengt Kreibohm aus Goslar wurde bereits in der Beiratssitzung ein AK-Sprecher der Versammlung präsentiert. Daneben bestehen schon seit längerem die Arbeitskreise Verkehr und Infrastruktur, Bildung und „Mein Harz“.

Die Vorstellung der Hochschulprojekte „Energie- und Wasserspeicher Harz“ und die Unterstützungsplattform „Third Mission“ gaben interessante Impulse für die Fortentwicklung des Harzes. In diesem Zusammenhang regte Regierungsvertreter Matthias Wunderling-Weilbier an, im Bereich der Speichermodellentwicklung auch Wasserstoff mit einzubeziehen und beim Wissens- und Technologietransfer der Hochschulen in die Gesellschaft den Südniedersachsen-Innovations-Campus (SNIC) zu kontaktieren. Die 22. Beiratssitzung der Ein Harz GmbH findet am 24. März kommenden Jahres in Halberstadt statt.