Die Kartoffel war ein Segen für die Harzer

Der Kartoffelanbau war noch vor 50 Jahren lebensnotwendig: In vielen Orten sind Flächen, die einst zum Kartoffelanbau dienten, erkennbar, so auch in Lerbach. Sogenannte Kartoffelländer gab es noch um 1950 vorwiegend an den Südhängen des Lerbachtals. Deutlich sind die Areale noch oberhalb des Oberen...