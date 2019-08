Das Leben eines besonderen Wilddiebs

Braunlage. Ein Denkmal erinnert an den steckbrieflich gesuchten Wilderer Wilhelm Mückenheim, der in einem Schusswechsel getötet wurde.

Spannend wie Kriminalromane sind die Geschichten über die Harzer Wilderer – die sich zuweilen vor mehr als zwei Jahrhunderten ereigneµten, aber über die noch heute oft berichtet wird. So sind die spektakulären Ereignisse wie die Mordgeschichten vom Schwarzen Rolf und Gelben Wagner oder vom Hohegeißer Wildererdrama um Wildschützen Klapproth und Aukam über Generationen und wiederholt in der Harzliteratur zu finden. Auch Gedenksteine in den Harzer Wäldern erinnern an die Kämpfe um Leben und Tod zwischen Wilderern und Förstern. Eines dieser Denkmäler – eine Gedenktafel im Wald zwischen Braunlage, Sorge und Elend – erinnert an den Wilderer und Wilddieb Wilhelm Mückenheim, der bei einem Schusswechsel mit einem Förster tödlich verletzt wurde. Die Inschrift lautet: „Wilhelm Mückenheim – Als Wilderer fühlte er sich frei“.

Mückenheim wurde am 1. Mai 1887 in Benneckenstein geboren, wuchs quasi unter Wilddieben auf und konnte schon als Jugendlicher mit einem Jagdgewehr umgehen. Auch sein Vater ging auf die Jagd, so dass sich Wilhelm schon früh durch seine Treffsicherheit auszeichnete. Bei Kriegsausbruch 1914 verbüßte Wilhelm Mückenheim eine achtmonatige Gefängnisstrafe wegen verschiedener Jagdvergehen.

Einzelgänger mit Bewegungsfreiheit

Mückenheim war Einzelgänger – allein hatte er die größte Bewegungsfreiheit und nur beim Transport des Wildbrets war er auf einen zuverlässigen Kumpan angewiesen. Mehrmals wurde Mückenheim gefasst und konnte nach Festnahme und Gewahrsam sprichwörtlich stets seinen Kopf aus der Schlinge ziehen.

Eine der spektakulärsten Fluchten ereignete sich im November 1915: Der verhaftete Mückenheim war nach dem Verhör aus dem Polizeigewahrsam entwichen – und nach und nach kamen Gerüchte über den Fluchthergang in Umlauf: So war die Rede etwa von zerbissenen Fesseln und eingedrückten Zellenwänden. Demnach hatte der Gefangene den zum Beheizen der Zelle in die Wand eingebauten und von außen zu bedienenden eisernen Ofen aus der Verankerung gelöst und war durch den Rauchabzug in den Schornstein gestiegen. Über das Dach sei er dann auf ein niedriges Nebengebäude geklettert und von dort in den Schnee gesprungen. Alles sei fast lautlos vor sich gegangen, so dass die in der Wachtmeisterstube sitzenden Gendarme nichts ahnten. In der Dunkelheit tauchte Wilhelm Mückenheim bei einem Freund oder Hehler in der Stadt unter.

Erneut eine verwegene Flucht

Zwei Wochen später wurde der Ausbrecher wieder ergriffen. Mückenheim sollte am 9. Dezember 1915 mit dem Frühzug nach Ilfeld ins Amtsgerichtsgefängnis transportiert werden. Zwei Gendarme führten ihn gefesselt zum Bahnhof, einer von ihnen begleitete den Gefangenen auf der Fahrt. Der nur schwach besetzte Zug war erst wenige hundert Meter aus dem Bahnhof herausgefahren und glitt langsam durch die verschneiten Felder, als Mückenheim aufgesprungen, mit gefesselten Händen die Wagentür aufgerissen haben und in die Dunkelheit gesprungen sein soll. Ehe sein Transporteur die Notbremse ziehen und den Zug verlassen konnte, war Mückenheim getürmt.

Die Zeitungen im Harz berichteten am 10. Dezember 1915 über die verwegene Flucht und druckten folgende Personenbeschreibung ab: „Mückenheim ist 28 Jahre alt, 1,77 m groß, schlank, hat blondes Haar und Schnurrbart, längliches Gesicht, gesunde Farbe, Augenbrauen blond, bogenförmig. An der rechten Hand fehlt der Daumen.“

Nachdem Mückenheim das zweite Mal entkommen konnte, wurde er nun steckbrieflich gesucht. Seine Frau wurde observiert. Wo er 1915 das Weihnachtsfest verbrachte, weiß man nicht. Am 3. Februar 1916 wurde er erneut ergriffen und von Benneckenstein nach Nordhausen überführt. Diesmal war die Polizei beim Transport mit der Harzquerbahn wachsamer: drei Beamte und ein Polizeihund begleiteten Mückenheim bis ins Untersuchungsgefängnis. Am 9. Februar 1916 stand er vor der Strafkammer des Landgerichts Nordhausen. Er wurde wegen gewerbsmäßigen Wilderns, Diebstahls und Widerstands zu drei Jahren und drei Monaten Haft verurteilt.

Der Benneckensteiner Wilderer Wilhelm Mückenheim war eine herausragende Gestalt des Harzer Wilderertums. Wie kaum ein anderer hielt er über viele Jahre hinweg mit seiner heimlichen Tätigkeit die Obrigkeit in Atem. Ausgeprägte Jagdleidenschaft, Naturverbundenheit, Schlitzohrigkeit, aber auch Ehrbarkeit und Charakterstärke – so hatte es einst Bergmann Quetil gesagt – unterschieden ihn nicht nur von den meisten Harzer Wildschützen, sondern brachten ihm auch den Beinamen „König der Wilderer“ ein. Seine Bereitschaft, Freunde und Bedürftige mit Wildfleisch zu versorgen, machten ihn zu einer Art Volksheld.

Das Revier des berufsmäßig wildernden Mückenheims erstreckte sich von Benneckenstein bis in das Brockengebiet. Immer wieder gelang es dem zuletzt per Steckbrief Gesuchten und Vogelfreien, seinen Häschern zu entkommen – bis zum 5. Oktober 1922. An jenem Morgen traf ihn die Gewehrkugel eines Forstmannes. An der Stelle, an der Mückenheim am nächsten Tag mit dem Gewehr im Arm tot unter einer Fichte sitzend aufgefunden wurde, setzte der Wietfelder Förster Peter einen Gedenkstein. Eine gusseiserne Tafel wurde von Königshütter, Benneckensteiner und Elender Heimatfreunden im April 1997 an diesem Stein angebracht. Wilhelm Mückenheim wurde am 12. Oktober 1922 mit allen Ehren in Benneckenstein beerdigt. In das Kirchenbuch schrieb Pastor Stark am selben Tag unter anderem: „Beruf des Verstorbenen: Arbeiter und Wilddieb“.

Nach Grenzöffnung wiederentdeckt

Das Wildererdenkmal hat der Harzklub mit Schildern versehen und den Ort auf Wanderkarten markiert. Somit hält der Harzklub auch heute noch – nach fast 100 Jahren – die Erinnerungen an den Wilderer Mückenheim lebendig.

Noch vor der Grenzöffnung schien eine solche Beschilderung und Ausweisung auf Karten, um die Stelle für interessierte Wanderer zugänglich zu machen, geradezu unmöglich: Das Denkmal liegt in der damaligen Sperrzone zur innerdeutschen Grenze. Personen, die von der NVA-Grenztruppe erwischt wurden, wurden verdächtigt, Republikflüchtige zu sein. In der Nähe befand sich, an der Straße von Elend nach Sorge, die ehemalige Waldarbeitersiedlung und Försterei Wietfeld, die seinerzeit zu Spionagezwecken genutzt wurde. Eine Dennert-Tanne informiert darüber.

Das Ende der Harzer Wilderer

Die Zeit der Harzer Wilderer ging nach dem Zweiten Weltkrieg zu Ende. Auf beiden Seiten der innerdeutschen Grenze waren zunächst Besatzungstruppen tätig, um „Forstfrevel auszumerzen“. Waffenbesitz für Deutsche war unter Strafe gestellt. Die Harzer Tageszeitung berichtete 1988 unter dem Titel „Benneckenstein und Altenau waren früher Hochburgen der Wilderer“ unter anderem wie folgt: „Ausgemerzt wurde das Wilddiebsunwesen in dem sonst so schönen und ruhigen Benneckenstein nach dem letzten Kriege. Die russischen Besatzungstruppen nahmen binnen kurzer Zeit über 20 Wilddiebe fest, die zum Teil mit dem Tode bestraft oder in Arbeitslager nach Russland gebracht wurden. Der sowjetische Teil des Harzes blieb dann auch weitgehend sauber von Jagdfrevlern. Das war im englisch besetzten Teil des Harzes anders. Hier konnten die meist als äußerst gefährlich eingestuften Wilderer fast ungehindert dem Wild nachstellen.“

Zu einem Wilderermord kam es am 23. August 1947: Im oberen Siebertal in der Nähe der Schluft an der Schlosserkappe wurde der 37-jährige Polizeimeister Hermann Stein aus Lerbach bei der Wildererbekämpfung von Wilderern erschossen. Trotz Fahndungsblatt und Belohnung von 5.000 RM wurde der Wildschütze nicht gefasst. Zum 70. Todestag des Polizeimeisters wurde neben dem Gedenkstein durch die Heimatstube Lerbach und Nationalparkverwaltung St. Andreasberg eine Dennert-Tanne aufgestellt. Die Tafel mit Portrait von Hermann Stein informiert über die Tat.