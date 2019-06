Aus Eile: Frau fährt durch geschlossene Bahnschranke

Ein Zug fährt durch einen geschlossenen Bahnübergang. Der Verstoß in Seesen ging glücklicherweise glimpflich aus.

Seesen Eine Autofahrerin aus Osterode beging am Mittwochmorgen einen gravierenden Verkehrsverstoß – weil sie pünktlich zur Arbeit wollte.

Am Mittwochmorgen gegen 8 Uhr kam es am Bahnübergang Frankfurter Straße in Seesen zu einem gravierenden Verkehrsverstoß. Das meldet die Polizei. Eine Frau aus Osterode überquerte demnach mit ihrem Pkw trotz geschlossener Halbschranke die Schienen.

Der Vorfall wurde von einem Polizeibeamten beobachtet, der sich auf dem Weg zum Dienst befand. Die Autofahrerin erklärte ihr Verhalten damit, dass sie pünktlich zur Arbeit habe erscheinen wollen. Sie erwartet nun eine Geldbuße von mindestens 700 Euro und ein dreimonatiges Fahrverbot. pol