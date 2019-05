Bei dem Unfall entstand ein Gesamtschaden in Höhe von 11.000 Euro.

Unfall in Berka: Drei Autos aufeinander geschoben

Bei einem Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 241 von Katlenburg in Richtung Osterode wurden drei Menschen verletzt und drei Autos beschädigt. Das meldet die Polizei.

Demnach fuhren die drei Kraftfahrzeuge hintereinander. In Höhe Berka musste das erste Fahrzeug, ein Nissan geführt von einem 61-Jährigen, aufgrund eines Linksabbiegers verkehrsbedingt bremsen. Ein 19-Jähriger, welcher das dritte Fahrzeug, einen Audi, fuhr, bemerkte dies zu spät und fuhr auf das Fahrzeug einer 24-Jährigen auf. Deren Pkw, ein VW, wurde dann auf den Pkw des 61-Jährigen geschoben.

Der Fahrer des Audis sowie Fahrerin und Beifahrerin des VW wurden durch den Aufprall verletzt und mussten leicht verletzt ins Krankenhaus gebracht werden. An den beteiligten Pkw entstand ein Sachschaden in Höhe von insgesamt 11.000 Euro, so die Polizei abschließend. pol