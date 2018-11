Landrat enthüllt erstes neues Landkreisschild

Es war das erste Landkreis Göttingen-Schild von 70, das Landkreismitarbeiter am Parkplatz Untere Innerste an der B241 angebracht hatten. Dieses wurde von Landrat Bernhard Reuter, der Ersten Kreisrätin Christel Wemheuer und Christiane Prüter, Fachdienst Kreisstraßen, am Donnerstag, pünktlich zum...