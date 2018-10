„Das Buch ist tot, es lebe die Literatur“

70 Veranstaltungen in 10 Tagen und 20.000 Eintrittskarten im Vorverkauf. Der Göttinger Literaturherbst ist das älteste und größte Festival seiner Art in Deutschland. Freitagabend startet er in seine 27. Auflage. Der HarzKurier sprach mit Geschäftsführer Johannes-Peter Herberhold über das...