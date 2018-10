Fast jeder fünfte Südniedersachse von Armut bedroht

Der Caritasverband Südniedersachsen, der auch für den Altkreis Osterode zuständig ist, zeigt sich in seinem Bericht „Armut in unserer Region“ alarmiert über die vom Landesamt für Statistik veröffentlichten Zahlen über Menschen, die von Armut bedroht sind. Der römisch-katholische Wohlfahrtsverband verweist auf seine Schuldnerberatungsstelle in Duderstadt und gibt Hinweise zum Pfändungsschutzkonto. Die Caritas bezieht sich auf den...